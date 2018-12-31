【英超】前美國國腳偷步宣布　IG爆普列錫轉投車路士

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效力多蒙特的美國「神童」基斯甸普列錫，近年冒起成為歐洲列強獵物，英超的車路士及利物浦，一直都被傳爭人「爭崩頭」。曾教過普列錫的前美國國腳艾迪莊遜，除夕前偷步宣布，很高興看到普列錫轉投車路士，其後連忙「剷Post」，看來知道自己玩出禍。

普列錫今夏不停被傳會轉戰英超，車路士及利物浦成為新東家大熱門，但最後普列錫留在多蒙特。

今季備受傷患困擾，他到現時為止為蜜蜂兵團在聯賽上陣11次，錄得1個入球、2次助攻，為球隊位列德甲榜首出一分力。冬季轉會隨2019年來臨即將開始，普列錫勢必成為焦點，但轉會市場未重開，這名美國國腳就被爆「車已上」。

普列鍚今季傷患頗多，影響上陣時間。（Getty Images）

普列錫早已被歐洲列強虎視眈眈。（Getty Images）

現為美國國家足球青訓教練的艾迪莊遜，在自己IG上載Story，圖片中的普列錫身穿一件一半是多蒙特、另一半是車路士的球衣；這名前美國國腳又寫上：「很高興見到你轉會，小兄弟。我急不及待看你與夏薩特同場作戰！」

不過這張圖片很快就消失於網上，似乎莊遜知道自己心急了。

艾迪莊遜於IG偷步公布消息。（網上截圖）

普列錫：「總有一日轉戰英超」

普列鍚「上車」是否成事，相信不日自有分曉，但他想登陸英超的心已是路人皆知。

早在11月美國對英格蘭的友賽，20歲的普列錫就已「表白」：「英超是很多小伙子的夢想，我找不到他朝有日不在這裏競技的理由。今季多蒙特表現出色，我亦很享受每一刻。只要到了合適談及我未來時，就是（我轉戰英超）成事之時。」

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