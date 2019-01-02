【網球】拿度再度因傷退賽　美網至今不同部位受創一直休戰

拿度於去年美網4強傷出後，一直未有在正式賽事中亮相。「泥地王」在近數月養傷，每次在重踏網球場時，均因不同地方的傷患，使他一再推遲復出日期。 拿度原定在布里斯班國際賽，正式復出賽場，但因左腳大腿傷患，使他無奈再度退賽。

現年32歲的西班牙球手拿度，在去年的美網賽事戰至4強時，難忍膝蓋傷患，無奈選擇退賽。自9月的美網4強後，一直未有重回網球場，出戰正式賽事。

他在美網後受到不同位置的傷患困擾，使他錯過去年的上海、巴黎大師賽及年終賽等賽事，亦因此將世界第一位置拱手相讓予祖高域。

拿度宣布退出布里斯班國際賽，自美網後一直養傷。（Getty Images）

傷患處處

拿度在美網時的膝傷，使他未能出戰北京及上海兩項賽事。「泥地王」在11月初赴巴黎，進行數日訓練後，因腹部傷患再度傷出。

在季尾的年終賽，亦因腹傷未癒，加上在去年年尾接受足踝手術，希望好好養傷，冀在今年初以健康及十足狀態重返賽場。

拿度在布里斯班亦有訓練，但因傷再度未能出戰。（Getty Images）

拿度在出戰布里斯班國際賽前，與奇雲安達臣在阿布扎比的表演賽中復出，戰畢3盤下落敗。

他以頭號種子身份出戰布里斯班國際賽，首圈輪空之下，原定在周三（1月2日）重返賽場，與桑加（Jo-Wilfried Tsonga）爭取出線。不過他在賽前宣布因左腳大腿輕傷，在醫生勸告下決定退出比賽。

拿度在早前出戰阿布扎比的表演賽，與奇雲安達臣戰畢3盤。（Getty Images）

拿度再次因傷於賽前退賽，他亦感到十分失落，但「泥地王」並不希望傷患加劇，只好忍痛退賽，「我接受磁力共振檢查後，發現左腳大腿有輕微受傷，我十分希望落場作賽，但醫生建議我休息。雖然傷患在此刻並不嚴重，但比賽必定加劇原來的傷患，所以我不得不退賽。」

「我亦要感激一眾支持我任何決定的球迷們，這對我同樣是個十分困難的決定。」日本球手丹尼爾太郎（Daniel Taro）將取代傷出的拿度，與桑加爭奪布里斯班國際賽第3圈的資格。