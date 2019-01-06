【跑步】川內優輝香港首跑次名衝線　全職目標破PB

「樂華半馬拉松100分精英排名賽」周日早晨（6日）大尾篤開跑，跑手須在100分鐘內完成共21.095公里的路程才會計算成績。主辦方更邀請到日本著名長跑手跑手川內優輝與一眾本地跑手同場較技。 川內以第二名衝線，今次誰較他更快？

今次半馬賽事的冠軍是來自肯尼亞的職業跑手Ngare Joseph Mwangi，時間是1小時5分56秒。次名衝線的川內優輝以1小時6分07秒完成賽事，兩者僅相差11秒。川內賽後自言並沒有「留力」，認為本地跑手的水準頗高。

「日本最強市民跑手」川內優輝，成為「樂華半馬拉松100分精英排名賽」焦點人物。（朱潤富攝）

川內優輝與來自肯尼亞的職業跑手Ngare Joseph Mwangi鬥得激烈，最終以11秒屈居亞軍。（朱潤富攝）

雖然未能在是次賽事封王，但身為2018波士頓馬拉松冠軍、史上最多次在2小時20分鐘內完成全馬的川內優輝，人氣從頭到尾一直高企。

起跑前川內優輝已獲得跑手們大量掌聲歡迎，沿路觀眾亦邊跑邊為他歡呼。賽後更彷彿是川內優輝的粉絲見面會，排隊等待與這位「日本最強市民跑手」合照的人龍有增無減，場面十分墟冚，他亦沒有「托手踭」，承諾會與所有排隊的跑友逐一合照。

首度來港作賽的川內優輝認為，是次比賽的水平很高，因此他亦不能留力，「跑手之間的競爭都非常激烈，能夠跟麼多香港跑手交流是一個非常珍貴的機會」。

川內優輝自言沒有留力，比賽期間亦露出招牌的辛苦表情。（朱潤富攝）

川內優輝的行程相當匆忙，周六（5日）才抵港，周日（6日）早上作賽過後，同日下午隨即啟程回國。皆因他現時仍是全職公務員，周一早上便要上班之故，「現在無可奈何的是因要遷就工作時間，未能全情投入跑步。但近來天氣較涼，訓練量已相對早前高。」

按照計劃，他將在今年3月底辭去工作，正式成為全職跑手。他表示，成為全職運動員後，必定會重新編排自己的訓練計劃，相信屆時的訓練量及模式都會有很大的變化及改善，期望自己會有更理想發揮。

川內優輝極受香港跑友歡迎，友善的他對合照要求亦來者不拒。（朱潤富攝）

新的一年，即將成為全職跑手的川內優輝希望可以刷新PB。（朱潤富攝）

東京奧運不是唯一目標

踏入2019年，川內優輝除了將成為全職跑手外，亦即將開始爭奪2020奧運參賽資格，但他指出東京奧運會不是他的唯一目標，期望能夠代表日本參加更多國際馬拉松賽事，「日本有不少王牌選手，競爭非常激烈，因此奧運會不會是我最終的目標」。

他反而尋求個人突破，「成為全職後的首要目標，就是打破自己的PB（個人最佳時間），因為我PB經已是好幾年前的事了」，他的全馬PB是2013年首爾國際馬拉松跑出的2小時8分14秒。

細看川內優輝香港首戰

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