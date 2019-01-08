【網球】懷念已故恩師　費達拿訪問失控痛哭　「希望他驕傲」

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澳洲網球公開賽下周一（1月14日）正式展開，以衛冕身份出戰男單賽事的費達拿（Roger Federer），日前接受CNN專訪時談起多年前意外離世的恩師，坦言現在仍然很想念他，更激動得當場痛哭。

曾經有一段長時間選擇不聘用教練隨行的費達拿，早前接受CNN專訪，提起17年前在南非度蜜月時遇上交通意外而喪生的教練Peter Carter，罕有地哭成淚人。主持人問職業生涯至今累積20個大滿貫錦標的費達拿，認為恩師會如何看自己的成就，37歲的費天王哽咽：「對不起……我仍然很想念他。我希望他會感到驕傲。」他補充：「我從未試過如此失控。」

費達拿日前夥拍賓錫出戰賀文盃，決賽擊敗德國，成功衛冕。（Getty Images）

收到噩耗時，當年只得20歲的費達拿，正在多倫多參加大師賽。一年後的夏天，他就在溫布頓贏得個人第一個大滿貫冠軍，展開職業生涯的光輝歲月。

費達拿表示：「我想，他不會希望我浪費天賦吧；他離開人世，好像喚醒了我，然後我開始非常努力地訓練。他真的是我生命中一個超級重要的人。」

見慣風浪的費達拿，談起恩師也忍不住流下男兒淚。（CNN影片截圖）

費達拿多年來一直不忘恩師栽培。（美聯社）

有情有義的費達拿，對恩師念念不忘，同時也關懷他身邊的人──一直以來，費達拿都與Carter的家人保持聯絡，據指每年澳網都會邀請其父母到場觀戰；下周將在墨爾本爭取個人第七個澳網冠軍的他，相信今年也不例外。

費達拿已抵達墨爾本，為即將開打的澳網做好準備。（Instagram圖片）

去年澳網封王，是費達拿職業生涯贏來的第20個大滿貫冠軍。 （Twitter截圖）

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費達拿本人也在Twitter分享了訪問片段。 （Twitter截圖）

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