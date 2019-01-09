【女足】潘嘉嘉後備披甲5分鐘即建功　港隊2：2追和廣東

香港女足周三（9日）與廣東隊於香港大球場舉行女子省港友誼賽，後備入替的潘嘉嘉為港隊射入追平一球，以2：2戰和廣東。 這位在聯賽中亦不時充當「後備殺手」的女將，早已被隊友笑稱如前曼聯射手蘇斯克查，不過她卻希望未來加強體能，做一位「正選殺手」。

香港女足今仗大軍名單比省港盃時比較，缺少多位主力，包括後衛馬澤純與冼仲意，前線球員何玫薇、鄺穎茵及當時射入個人首個大港腳入球的彭子晴。

港隊在今場友賽正選陣容作出5個變動，派出何悅寧及麥可兒等年輕球員上陣，而隊長陳詠詩、主力張煒琪、公民射手韋婉婷及門將吳卓蔚則繼續擔正。

港隊前鋒陳芷欣頭槌攻門，皮球省中對方守衛手部，惟球證羅碧芝未有判罰12碼。（袁志浩攝）

姚希雯今仗助攻助守，不時於中場與敵軍爭奪皮球，亦以遠程砲為港隊攻入1球。（袁志浩攝）

廣東兩度領先 潘嘉嘉後備建功

廣東隊收起去仗梅開二度的隊長羅桂平及陳玉丹，實力大幅減弱，港隊獲得較多控球及組織攻勢的機會。上半場初段張煒琪禁區頂回傳，陳詠詩踏前狂抽一腳，惟遠射越楣而出。其後港隊曾於右路突破，陳芷欣走位入楔接應妙傳後頭槌攻門，不過皮球省中對方守衛手部彈走，球證羅碧芝亦無表示。戰至32分鐘，廣東隊打破僵局，曾敏儀接應地波抽網頂建功，港隊半場落後0：1。

換邊後僅7分鐘，港隊於禁區外獲得罰球，姚希雯主射雖省中人牆彈出，不過對方解圍不遠，姚希雯於禁區頂右腳窩利抽入，助港隊追成1：1平手。廣東隊66分鐘再度領前，廖美欣控定長傳後推入禁區後施射，皮球慢溜尾袋入網，廣東隊領前至2：1。

港隊尾段全軍壓前，加上球迷打氣助威下，79分鐘憑一次反擊得手，張煒琪推落底線後傳中，後備入替僅5分鐘的潘嘉嘉門前快腳撞入，令港隊再度追平，最終亦以2：2戰和廣東。

潘嘉嘉透露隊友傳球前已預測不同落點及控球方法，結果成功射入扳平的重要一球。（袁志浩）

潘嘉嘉：控球前一刻已做好準備

年僅21歲的潘嘉嘉原屬港隊U23成員，首回合未有入選省港盃大軍名單，這次首度踏足香港大球場取得個人首個大港腳入球，笑言難忘又深刻，「比賽到最後比分很接近，落場時見師姐都踢得很辛苦，但大家知道不可放棄，自己便盡力配合隊友及補位。」

現時效力女子聯賽球隊愉園的她，今季聯賽曾4度後備披甲，當中共錄得3球進帳，因此被隊友及教練笑言像昔日曼聯後備殺手蘇斯克查，「自己一向後備上陣不久便有入球，賽前亦有幻想過可以重演歷史，當張煒琪傳球那一刻，我不停想着不同的控球動作，如果球落在身後，應如何回傳予隊友等，做好準備。很開心最終成功射入追和一球。」

縱使對稱號感到有趣，但嘉嘉其實仍希望當正選射手，「可以選擇的話，當然想自己練好體能，不只靠幸運而取得入球，而是一位正選殺手。」

港隊雖然未能取勝，但在過往4屆省港盃都不敵廣東的情況下，和局亦非難以接受的賽果，鼓勵球員未來爭取好成績。（袁志浩攝）

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列卡度對球員心態改變感欣慰

女足主教練列卡度亦稱，一直有留意嘉嘉聯賽出色表現，在換人前特別提點對方要「做自己」，對這位女將入球感高興。雖然港隊最終未能取得勝仗，但列卡度仍認為對女足發展意義重大：「過去我們都以大分差落敗，我相信是時候改變了，有時踢出好表現並不足夠，即使香港女足仍在發展階段，但好的發展更需要好的成績。這場追和後球員仍不停打拼，希望拿下勝仗，我認為這種心態上的改變是最重要的。」

列卡度又指，港隊比省港盃時改善過多失誤的缺點，加上年輕球員發揮不錯，可為4月舉行的奧運外圍賽次圈提供更多人腳調動，他透露港隊接未來會兩度友賽印度，並會嘗試約戰菲律賓、中華台北及越南等實力較強球隊備戰。