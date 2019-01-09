【省港盃】郭嘉諾熱血領軍引爆大球場　港隊4：0大勝廣東兩連霸

「話畀佢哋知，呢度係我地主場！」今日（9日）第41屆省港盃次回合開賽前，港隊主教練郭嘉諾爬上香港球迷區前的圍欄叫道。幾百名穿紅衣的港隊球迷以熱烈的打氣聲回應，如此落力營造主場氣勢，皆因首回合過後落後1：2的香港，必需在次回合反勝才能衛冕。 港足將帥以極具士氣的全攻型踢法回應，賽果更是教球迷喜出望外的4：0，一群U23小將在不被看好下衛冕省港盃，證明這群年輕人只要有心，絕對能成大器。 攝影：梁鵬威、袁志浩

林樂勤首回合末段轟入世界波，雖令港隊重燃衛冕的希望，但港隊亦受傷兵困擾，正選門將謝家榮因傷要由蔡子濤臨危受命，但這班U23小將面對以經驗戰將壓陣的廣東卻交出令人驚喜的表現。

開賽初段，有主場之利的港隊獲較多控球，廣東則有零星高空攻勢。15分鐘，港隊一次角球機會，孫銘謙接應回傳禁區頂大腳抽射惜高出，僅1分鐘後，廣東球員回傳予門將侯宇時交出「醫院波」，鄭兆均截得皮球形成單刀起腳卻被侯宇橫身擋出。

梁諾恆一個頭槌為港隊反超前。（袁志浩攝）

梁入球後，眾將都十分興奮。（袁志浩攝）

首個入球出現在22分鐘，港隊在右路K角位搏得一記罰球，鄭兆均開出，安永佳近門射成1：0，港隊隨後繼續狂攻，袁振昇、茹子楠先後施射都未能命中目標，攻勢不多的廣東有鄧宇彪禁區頂起腳亦未能命中。38分鐘，梁諾恆接應角球頭槌一頂卻擦柱而出。41分鐘，港隊離門30碼罰球快開，茹子楠禁區頂施冷箭，侯宇僅僅托出楣頂；完半場前廣東角球機會，陳梓傑迎頂亦不中目標。

袁振昇射入12碼。（袁志浩攝）

+ 10 + 9 + 8

換邊後港隊向廣東施加的壓力有增無減，50分鐘，孫銘謙開出罰球，梁諾恆在小禁區頂搶點頭槌批入，港隊領先至2：0，總比數亦反超至3：2。55分鐘，袁振昇接應直傳殺入禁區遭對方守將從後剷跌，球證直指12碼點，這位富力R＆F前鋒親至操刀射入成3：0，球迷一同高呼「郭嘉諾」之名，更做出其招牌「大風車」手勢致敬！64分鐘廣東一次反擊，幾乎趁門將蔡子濤未及出迎篤入，幸今仗表現出色的孫銘謙及時護空門。

郭嘉諾握拳慶祝。（讀者提供）

安永佳為香港先開記錄，可惜與對手發生爭執被逐。（梁鵬威攝）

郭Sir贏波超興奮 眾將拋起慶祝

戰至68分鐘出現火爆一幕，港隊一次犯規觸發廣東球員出手推撞，門將侯宇更衝到中圈主動出手，終與涉事的安永佳雙雙被逐。73分鐘，茹子楠把握對手解圍不遠，禁區頂一記抽射收死剛後備入替的廣東門將楊超，廣東其後再有零聲射門卻未能構成威脅。廣東全場攻勢散亂，明顯大受盧琳缺陣影響，港隊球迷亦不忘向這名已4年未有來港作客的廣州富力中場嘲諷一番，高呼「還我盧琳」。兩軍其後再無入球，香港終以4：0勝出次回合，總比數5：2反勝，連續兩屆奪得省港盃。

無論球員或球迷，都在郭嘉諾的感染下發揮出超水準，完場後，這位熱血教頭狂奔向球迷區高高躍起；跑回草地，又被眾球員拋起慶祝，無論球員或球迷，今個晚上都為他的熱血所折服。