【澳網】費達拿不求完美告別　或於溫布頓上演終極戰

年屆37歲的費達拿（Roger Federer），一直有傳2019年退役。手執20個大滿貫的瑞士天王接受CNN訪問時提到退役一事，他沒有明顯答案，只說溫布頓或是其中一個理想的告別場地。

蘇格蘭網球手梅利（Andy Murray）一直深受臀部傷患困擾，他在澳網前透露身體狀況不佳，今年或許成為他的「最後探戈」。今年是費達拿（Roger Federer）第21個職業球季，他接受CNN訪問時，坦言自己也考慮退休一事︰「一直有考慮退休，以後最後之戰的地點。」費天王希望不會受傷患影響而提早退休，但不追求童話般的結局︰「這或是傳媒希望見到的事，但我不需要隆重宣布這消息，而且完美告別一刻已過去。若我這樣想的話，2017年於澳網決賽擊敗拿度便可以（退休），想不到比這樣更好的事。」

澳網3號種子費達拿正在澳洲練習，他首圈面對烏茲別克的伊斯杜美。（Getty Images）

回味費達拿2018澳網力克施歷封王（按圖放大）

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37歲的費達拿在今屆澳洲網球公開賽首圈鬥烏茲別克球手伊斯杜美（Denis Istomin），他聽從瑞典名宿艾保忠告，不會在季初就宣布退役，因此2019年可能是最後一季。

提到告別戰的地點，費達拿在英國倫敦七奪溫布頓，自然是考慮之一︰「很多地方對我都有特別意義，我很幸運。溫布頓當然是其中之一，但亦有不少選擇。」冷靜下來，費達拿認為最終取決於他的身體、家人及想法，有可能一朝醒來便宣布退休，也可能在決定退役後多打幾項賽事。他強調退休之日一定會是快樂、慶祝的日子，不希望是葬禮般的氣氛。