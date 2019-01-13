【港超聯】元朗地標戰被飛馬戲劇性迫和　王睿：特別的體驗

港超聯球證判決再起爭議，香港飛馬周日（13日）於旺角大球場惡鬥佳聯元朗，元朗完場領先，但補時階段因球證吳超覺判罰一個具爭議性的12碼，最終被飛馬迫和1：1。元朗球員賽後包圍球證理論，球迷亦向這位判官報以噓聲。

賽前位列聯賽榜中下游的飛馬及元朗，今個冬季轉會窗均積極增兵，飛馬先後下簽入守將曾至孝及翼衛大衛拉菲爾，後者今日正選上陣，而隊長陳肇麒則再度出任中堅位置。而決意改善後防的元朗，簽入中華台北中堅王睿及前港腳張健峰，該位亞援守將這仗上演職業生涯的「地標戰」，夥拍巴西外援杜馬思鎮守中路。

元朗中堅杜馬思施展倒掛，姿勢一流但效果一般，未能為球隊先開紀錄。（袁志浩攝）

中華台北守將王睿的職業生涯首戰表現毫不錫身，力抗飛馬中鋒查維斯仍不落下風。（袁志浩攝）

兩隊行軍節奏明快，14分鐘元朗前鋒基爾頓妙傳予陳廣豪，後者入楔後呈半單刀之勢，惟飛馬後衛羅曉聰回防夠快，陳廣豪於力壓下射高。兩分鐘後元朗再有機會先開紀錄，卡立於禁區外橫傳，後上的基爾頓推順後射遠柱，僅擦柱出界。

飛馬新援大衛拉菲爾上半場表現活躍，多番突破制造威脅，一次左路K角位勁射，遭元朗門將陳嘉豪救出。元朗完半場前再有杜馬思施展倒掛，以及基斯禁區頂遠射，都未能打破僵局，飛馬中堅張志勇亦因傷退下火線，由剛戰畢省港盃的胡晉銘入替，半場雙方戰成0：0。

陳廣豪於89分鐘為元朗打破僵局，惟熱血絕殺的劇本最後未有如願上演。（袁志浩攝）

補時階段獲判12碼 飛馬戲劇性追和元朗

換邊後初段，飛馬球員於禁區內疑似觸犯手球，不過球證未有表示，引來元朗球員投訴。56分鐘飛馬中鋒查維斯頭槌二傳至佐佐木周腳下，後者快腳一射卻被陳嘉豪出迎封走。上半場因侵犯對手而領黃的元朗中堅王睿，下半場似乎逐漸適應節奏，與查維斯爭頂亦毫不輸蝕，硬淨攔截亦兩度阻擋佐佐木周推進，此子67分鐘更後上助攻，但接應罰球近門抽射斜出。

正當球迷以為兩隊會握手言和，比賽卻於完場前掀起高潮，89分鐘，後備入替的元朗翼衛張健峰勁射中楣，門前的陳廣豪補射入網，助元朗取得領先，後備席上的「橙衫軍」將帥都激動地衝入場內慶祝。不過看似元朗憑熱血絕殺對手之際，飛馬中場黃俊皓起腳省中捨身封擋的杜馬思，球證吳超覺指這位元朗守衛犯手球，於補時階段判罰12碼。查維斯主射雖被擋出，不過這位射手衝前「執雞」補中，最終兩隊在爭議聲中打和1：1。

球證吳超覺於補時的爭議性判決，令元朗痛失兩分，賽後球員包圍這位裁判理論，隊長法比奧更氣沖沖地走入更衣室。（袁志浩攝）

+ 7 + 6 + 5

完成職業生涯地標戰 王睿：特別的體驗

元朗球員尾段痛失2分，賽後包圍球證吳超覺理論，更曾一度拒絕與對方握手，雖然元朗主帥郭嘉諾及時上前調停，不過這位教練賽後以「唔舒服」為由，未有受訪便走入更衣室。完成職業生涯首戰的元朗中堅王睿對判決不予置評：「這便是足球比賽有趣的地方，球證會影響到比賽結果，即使是平手，但幸慶我們取得一個入球。」經歷「地標戰」後，這位中華台北球員終感受到職業賽事中，在比賽節奏及身體強度上的差異，「台灣的外援沒有這麼多，速度亦沒有這麼快，香港感覺強度很高，球一失對方便馬上攻過來，搶到又馬上攻出去，是個很特別的體驗。」來港後首次與外援對抗，王睿亦認為雙方沒有太大落差，但指自己可嘗試變得更強大。

大埔的巴西翼鋒勞高今仗射入一球，助球隊大勝而回。（香港足球總會提供）

費托有望訪港戰賀歲盃？ 陳浩然：不會令大家失望

驚險取得寶貴1分，飛馬主教練陳浩然認為兩軍起腳機會相近，因此戰果合理，並指球隊下半季仍有望爭標，絕不會踢「風流波」，會於面對下游球隊時減少失分，希望在前列球隊對碰時取得佳績。而被問及豬年賀歲盃詳情，陳浩然透露自己將會成為教練團一員，兼會選擇聯賽中最好的球員應戰：「飛馬未必會全隊參加，我們會邀請其他友會的球員，因為其餘3隊外隊的實力很強，所以港聯應以最好陣容應戰。相信其他球隊會肯放人，球員亦會感到是一份榮譽，因為這是一件傳統盛事。」

托利斯與球會續約，有可能訪港參加賀歲盃。（視覺中國）

日職球隊鳥栖砂岩今日宣布，與球隊的西班牙球星費蘭度托利斯續約，雖然未有透露續約年期，但意味這位34歲的前利物浦及車路士射手有望隨隊到港獻技，談到這位球迷期待的球星會否繼2007及2011年英超亞洲挑戰盃後第3度訪港，陳浩然回應指：「訪港陣容會是賀歲盃其中一個的賣點，相信不會令大家失望。」

同日另一場港超聯賽事，和富大埔於主場大埔運動場迎戰榜尾的凱景，凱景雖有外借加盟的兩位中場域陀及許嘉樂披甲，仍難阻「綠衣軍團」大勝而回。大埔上半場憑勞高及陳肇鈞各入一球，以兩球優勢領前，完場前再有澳籍中鋒哈利錦上添花，結果以3：0輕取凱景，以9戰得16分位列積分榜第4，至於凱景開季至今仍未響勝鼓，以1和8負戰績繼續包尾。