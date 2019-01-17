【意超盃】C朗拿度頭槌奠勝挫AC奪首冠　希古恩勢外借車路士半季

意大利超級盃移師至沙特阿拉伯上演，由意大利兩支老牌球會競逐錦標，結果祖雲達斯憑C朗拿度下半場的入球，一球力挫AC米蘭，重奪失落兩年的超級盃獎盃。 C朗拿度首度於「班馬兵團」奪冠外，他亦在四個不同聯賽高舉超級盃獎盃。

意大利超級盃由意甲冠軍及意大利盃的冠軍爭逐殊榮，祖雲達斯在兩項賽事同樣奪冠，所以賽事由意大利盃亞軍的AC米蘭挑戰「班馬兵團」，而賽事首度移師沙特阿拉伯的吉達舉行。

祖雲達斯一球力克AC米蘭，第8度奪走意大利超級盃冠軍。（Getty Images）

AC米蘭的前鋒在下半場柏德列古度尼（Patrick Cutrone）左腳勁射中楣，未能先開紀錄。逃過一劫的祖雲達斯，中場比真歷（Miralem Pjanic）禁區外高空球傳給入楔的C朗拿度，該名葡萄牙尖刀近門頭槌得手，在61分鐘攻入全場唯一入球，助祖雲達斯再度擊敗AC米蘭，第8度奪走意大利超級盃冠軍。

AC米蘭的柏德列古度尼的攻門中楣，惜未能助AC米蘭先開紀錄。（Getty Images）

C朗拿度在61分鐘接應比真歷的助攻，近門一頂得手，助球隊贏得今季的超級盃錦標。（Getty Images）

C朗拿度攻入今季在祖雲達斯的第16個入球，亦是他自加盟以來，捧起的首個錦標。C朗曾效力過歐洲四個不同聯賽的四支球隊，皆能協助球隊贏得超級盃殊榮，其中包括葡萄牙超級盃﹑英格蘭社區盾﹑西班牙超級盃及剛贏得的意大利超級盃。

C朗拿度成為球隊奪冠英雄，同是他亦贏得4個不同聯賽的超級盃冠軍。（Getty Images）

C朗在效力皇馬期間，曾經兩度助球隊贏得西班牙超級盃。（Twitter截圖）

另外，AC米蘭主帥加度素稱倒戈的希古恩因發燒而未有正選上陣，該名阿根廷前鋒於下半場71分後備入替，但未能助球隊平反敗局。

希古恩在今仗在下半場入替，未能助球隊平反敗局，今仗可能是他在AC米蘭的最後一仗。（路透社）

據《天空體育》記者Fabrizio Romano的消息，車路士與祖雲達斯已經就希古恩轉會事宜達成共識，外借至車路士半季，「藍軍」亦可選擇延長一季的借用期。AC米蘭方面亦準備讓希古恩離隊，今仗或許成為希古恩在「紅黑兵團」的最後一仗。