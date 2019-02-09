【南丫島行山路線】索罟灣食完海鮮出發　探奇石秘景行到榕樹灣

南丫島你可能已經去過好多次，但其實南丫島有很多秘景，巨石灘、無人沙灘、奇形怪石，你九成未見過。十年前，初到這美景，有「世外桃園」的感覺，今天去懷舊一番。來！一起行山闖蕩去！

旅程由索罟灣起步，於中環4號渡輪碼頭乘離島渡輪往索罟灣，船程大約20分鐘，很快便到。中午下船後，先吃頓海鮮午餐，然後再起步。在碼頭旁有一張遊覽路線圖，正是今次旅程的路線全程。先往碼頭左邊行往模達，沿途石屎路可觀看魚排及港島南美景，部分魚排成一個巨大圓形。行不久便可遠眺模達灣，雖然是公眾假期，但沙灘幾近無人，大多數遊客落船後都是直接往榕樹灣方向行，只有很少很少的遊客往這邊走，令得這片地方特別寧靜。來到了第一個分叉口轉左行，沿樓梯往下走便是模達灣，這裡有一間酒家像酒吧似的，全部都是外國人光顧。沙灘的盡頭有一個牌子，介紹模達灣。欣賞過後，經左面的一條小山徑返回落沙灘的主徑，左轉往石排灣去，途中右手邊有一條樓梯可前往菱角山，喜歡上山的可前往走走，但今次不順路，因上山後不能返回石排灣。沿石屎路繼續行，間中路旁會有椅子可作休息。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 14 + 13 + 12

（一起行山闖蕩去提供）

來到了落山的樓梯，有路牌指引左邊就是石排灣，落到山後會見到一排八間相連的十九世紀房屋，是村民首次在南丫島榕樹下村落戶時的一部分。穿過士多便可落到石排灣，石排灣到處都是大石，而且面向東南面的茫茫大海，可欣賞到浪花不斷沖洗大石板，部分大石呈奇怪黑色，如炭一般。石排灣的最左手面有一座巨崖，很是壯觀，來到岸邊也有不少層疊巨石。玩完影完相，返回剛剛的士多吃碗嫩滑豆腐花，然後再繼續行程。石排灣的右手邊是兩個沙灘，相對之下比較少大石。穿過兩個沙灘後，便是東澳村。往東澳方向行，來到了一個奇怪分叉路口，轉左往深灣方向行，沒有指示牌，沿途有不少古樹。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 10 + 9 + 8

（一起行山闖蕩去提供）

來到了深灣，有一個警告牌，說明深灣是野生動物保護區，每年六月至十月皆不准進入。這是綠海龜上岸產卵的沙灘，但近年污染嚴重，尤其是兩艘貨船在珠江口相撞後，導致千頓棕櫚硬脂墮海。其實綠海龜自2012年已絕跡在沙灘，也完全尋找不到蛋殼的痕跡。深灣的左手面有一片密林，入口有絲帶綁著，這條爆林小徑可前往圓角，是南丫島東南面的最盡頭。路程來回大約三公里，需時兩小時以上，離島的爆林路一般比市區的難行，因為實在太少人行，太偏遠，估計甚至要開路才能到達。是次郊遊為目的，沒有前往，有開路經驗的山友，可前往探險一番。原路折返回村口左轉，越過這個山頭，前往蘆鬚城。步行不久，來到了騎樓石，附近有路牌介紹火山爆發的遺產。繼續沿樓梯往上走，便會見到山上左面有一個小涼亭，附近有一堆亂石陣。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 5 + 4 + 3

（一起行山闖蕩去提供）

在涼亭可眺望海景，也有欣賞到彷如長咀的山景。在周圍你會看到不少奇形怪石，只要加點想像力，石頭彷彿變了神仙魚，也有像真度很高的彈塗魚石，有眼睛、有嘴巴、有魚鰭，就像是剛剛爬上岸似的，從高處望下去也看到南丫發電廠。開始沿著左邊山徑樓梯下山，直走便可到達天后廟出口。於出口左轉前往榕樹灣，途經神風洞、蘆鬚城村。在山上可清楚看到索罟灣，繼續往前走約30分鐘後，便來到了一個大涼亭，有小販擺賣可作補給。沿路落山便是洪聖爺灣，接著來到了往南丫風采發電站的分叉口。由於太陽即將下山，需快閃上去走一轉，看到了大風車今天沒有開動，右邊有一條樓梯可上涼亭，也可近距離觀看風車及周圍風景。原路返回上山處往榕樹灣方向行，天色已全黑，途經橫塱村及一些市集，大部分已關門，來到了榕樹灣碼頭便可乘船離開。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 18 + 17 + 16

榕樹灣船期比索罟灣密很多，如選擇全程逆走，要留意索罟灣船期，可能要等很久才有船。南丫島環島全程甚長，如新手可選擇性縮短行程，例如行完石排灣後返回索罟灣作完結，又或者直接由索罟灣行去榕樹灣不經石排灣，路程可大大縮減。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

【本文獲「一起行山闖蕩去」授權轉載。】