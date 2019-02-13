【歐聯】迪馬利亞倒戈交兩助攻遭擲樽狂噓　杜慈指楊格推人應被罰

歐聯16強首回合，巴黎聖日耳門（PSG）作客以2：0擊敗曼聯，先下一城，今場的焦點人物或者並非在基利安麥巴比身上，而是倒戈的迪馬利亞。 迪馬利亞今場每次觸球都被奧脫福的主場球迷狂噓，更被球迷扔啤酒樽，但他沉着應戰，為球隊交出兩次助攻。此外，迪馬利亞有次被曼聯右閘楊格撞出場邊，PSG主帥杜慈指球證手鬆，應該給予楊格第二面黃牌，逐他離場。

30歲的PSG翼鋒迪馬利亞曾經效力曼聯一個球季，之後才轉到法甲落班，在英國時間昨晚（2月12日）的歐聯16強首回合，他代表PSG回到奧脫福作客曼聯，獲主場球迷「熱情」招待，他每次觸球，場上都響起陣陣噓聲。在下半場，更有個未飲完的啤酒樽擲向角球旗位置的迪馬利亞，他拾起啤酒樽，作勢喝一口，才將樽丟到一旁。

PSG球星迪馬利亞今場倒戈曼聯。（美聯社）

迪馬利亞拾起啤酒樽片段：

迪馬利亞被球迷擲樽，他拾起樽，扔到一邊。（路透社）

除了球迷，他的曼聯前隊友都相當不客氣，包括當年曾跟他爭正選的艾舒利楊格。當時楊格已有黃牌有身，兩人有次在邊線爭波，迪馬利亞被撞出場外，加上奧脫福球場邊是斜坡，所以迪馬利亞無法「收掣」，撞到鐵欄，表情痛苦，幸沒有大礙。PSG主帥杜慈賽後為迪馬利亞抱不平，他認為楊格這個動作值得被罰黃牌，他說：「我覺得楊格很幸運，因為這個動作完全是不必要的。他在這個球場踢過很多次，知道那裏有斜坡，所以他不應將迪馬利亞推出去。慶幸迪馬利亞沒有嚴重受傷。」

迪馬利亞被撞出場邊片段：

奧脫福的主場球迷今場狂噓迪馬利亞。（路透社）

迪馬利亞今場發揮相當好，是PSG贏波的重要功臣，他助攻了兩個入球。他先處理角球，傳中予派斯奴甘佩比射入；之後，他送出左路傳中，予基利安麥巴比射成2：0。杜慈十分滿意迪馬利亞的表現，他說：「迪馬利亞很有實力，如果你嘲笑他，不會使他變弱。我認為他跟球迷的關係很好，他開頭有點緊張，需要在上半場保持冷靜，他最後做得非常好。」

迪馬利亞（左）今場發揮理想，交出兩次助攻。（美聯社）

迪馬利亞角球助攻派斯奴甘佩比片段：

迪馬利亞助攻麥巴比片段：

在尼馬及卡雲尼缺陣下，迪馬利亞（中）對PSG十分重要。（路透社）

此外，談到球隊全場表現，杜慈說：「我們在上半場太容易失去控球，但下半場發揮非常好。我們贏波是實至名歸的，我恭喜球隊，但別忘記，今場只是比賽的一半，我們還要在巴黎王子球場再對曼聯。」