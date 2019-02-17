【港超聯】夏志明轟3球演帽子戲法　南區以「快」致勝大破東方

港超球隊東方龍獅自去年11月至今，11場賽事只曾擊敗凱景，球隊相繼於高級組銀牌、菁英盃及足總盃出局，僅餘聯賽冠軍成最後希望。球隊農曆新年前更有前主帥陳婉婷請辭，由前拉脫維亞國腳安祖史杜錫（Andrejs Štolcers）接任，今日（17日）於香港大球場跟冠忠南區碰頭，成為管理層變動後的第一戰。 不過，東方防線此仗連番被南區兩位前鋒夏志明及蘇沙以速度撕破，最終前者更個人轟入3個入球，讓東方主帥安祖史杜錫於「地標戰」大敗而回，賽後球員皆失望地步離球場。

東方陣容於安祖史杜錫的「地標戰」未有太大改動，在射手洛迪古斯受傷缺陣下，前線繼續由艾華頓及林嘉緯掛帥，麥基和徐德帥則負責兩翼傳送，中場由迪高夥拍笠臣，而隊長梁振邦就再客串左後衛。東方此仗轉守為攻傳送較快，配合艾華頓的速度多次製造威脅，14分鐘笠臣中圈放長傳予艾華頓，後者扭過出迎的謝德謙後射入空門，東方取得領先優勢。

史杜錫首戰慘吞敗仗。（袁志浩攝）

東方開波初段攻勢明快，但防線亦為「快」所破。（袁志浩攝）

戰術針對東方後衛弱點 夏志明蘇沙速度致勝

惟南區前線亦有兩匹快馬，夏志明及蘇沙多次打反擊進襲，戰至22分鐘，劉學銘左路斬入禁區，尾柱的夏志明一控一射破網，南區追成1：1。東方翼鋒徐德帥其後因傷退下火線，由李康廉入替，33分鐘再有助攻的基頓門前起腳中柱，錯失再度領先的機會。完半場前南區憑反擊建功，夏志明似傳非傳、似射非射地將皮球送到遠柱，蘇沙飛身剷射入網，助南區反超前2：1。

蘇沙為南區前線一大尖刀。（袁志浩攝）

+ 6 + 5 + 4

南區今仗戰術可謂相當奏效，54分鐘夏志明再以速度擺脱東方守衛基頓，單刀射成3：1。不乏埋門的東方63分鐘有艾華頓峨嵋月頂主射罰球，皮球彎過人牆後中柱彈出，雖輾轉再落到林嘉緯腳下，後者勁射卻告高出。東方一對中堅不夠靈活，南區發現弱點，即時作針對進攻。

夏志明68分鐘以同一板斧建功，大演帽子戲法。南區尾段有中鋒高美斯養傷多月後復出，東方亦選擇輪換，收起林嘉緯及艾華頓兩位主力，最終東方換帥後首仗以1：4大敗，賽後落後榜首富力4分只列第4，爭標形勢變得被動，而南區則以21分升上次席。

夏志明及蘇沙今戰不停撕破東方防線。（袁志浩攝）

東方球員離場時十分失望。（袁志浩攝）

安祖史杜錫：對球隊踢法感滿意

東方球員賽後垂頭離場，盡顯失望之情，主教練安祖史杜錫亦一度於場邊沉默地望向球員，彷彿若有所思，他受訪時表示對球員踢法及風格感到滿意，認為球隊創造出不少機會，未再破門只因欠缺運氣：「技術上我們是輸了，但若我們撇開賽果，我仍看到不少正面訊息，球員知道自己應該做甚麼，一對一進攻、頂頭槌、控球及快攻上都有進步，態度亦相當專業。」

不過安祖史杜錫承認球隊後防犯下錯誤，未來首要任務會加強改進：「我不會說是解決後防問題，球隊有很好的後衛，只是水平仍未達理想，我們需要更多訓練、專注及溝通。」東方聯賽未來兩仗要硬撼和富大埔及香港飛馬，安祖史杜錫相信更多高強度比賽，亦會有助球員改善弱點。

夏志明大演帽子戲法，賽後拿走皮球紀念。（袁志浩攝）

入球歸功隊友 夏志明：我不是美斯

至於首度「戴帽」的夏志明，賽後指希望將入球獻給日前過世的公公，他稱大球場有利自己及蘇沙發揮，「更多空位令我在守衛身後跑動，其他場很難達到這效果，早前不敵凱景那一仗，便是球場太窄，跑幾步已經是底線。」他又指球隊有不少傷兵，仍未派出最佳陣容，因此仍有空間變得更強。

「子彈」以9個入球暫列華人神射手首位，他指幸運成份居多，亦要感謝一班隊友的支援，「在香港一個人很難改變戰局，我們並非美斯或者C朗拿度，若今日沒有狄卡奧於中場攔截，沒有謝德謙的連番撲救，就未必可以贏波，只要全隊發揮好，我自然踢得順。」對於爭逐聯賽冠軍，「子彈」則認為時間尚早，現時會逐場應付，但仍期望可染指這項錦標。