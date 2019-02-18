【法甲】麥巴比金球奠勝作客挫聖伊天　擴大領先優勢至12分

法甲獨佔鰲頭的巴黎聖日耳門，在今輪聯賽作客聖伊天，憑麥巴比在下半場射入靚絕的窩利入球奠勝，1球險勝對手，並且將與聯賽榜次位的分數差距拉開至12分。

巴黎聖日耳門在上周中的歐聯16強，作客力克曼聯，今輪聯賽作客聖伊天，主帥杜慈依然派出麥巴比及迪馬利亞攻堅。達斯拿及麥巴比在上半場亦有攻門，可惜無功而還，PSG與聖伊天互無紀錄進入下半場。

麥巴比在上半場亦有攻門，惜被聖伊天門將撲出。（視覺中國）

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迪馬利亞的攻門僅僅柱邊出界，未能助球隊打開缺口。（視覺中國）

PSG全場雖然佔近6成的控球率，但兩軍同樣錄得11次攻門，PSG全場3球中框攻門，僅比聖伊天多一次的中目標埋門。不過，巴黎聖日耳門的埋門質素較高，麥巴比在下半場28分鐘終於打開缺口，丹尼爾艾維斯（Daniel Alves）於禁區外掃把腳「過頭波」傳送，麥巴比突破越位陷阱，車身窩利抽射，聖伊天門將出迎亦始料未及，目送皮球入網。

麥巴比的入球一箭定江山，作客1球險勝聖伊天，以62分繼續高踞榜首，次位的里爾今輪只能賽和蒙彼利埃，進一步擴大領先優勢至12分，並且少踢兩場。

麥巴比入楔接應丹尼爾艾維斯的過頭波，窩利妙射入網，一箭定江山。（視覺中國）

麥巴比射入金球奠勝，亦是他今季第19個聯賽入球，兩球力壓隊友卡雲尼，暫列法甲射手榜的榜首。麥巴比今季初曾經被罰停賽3場，另外亦有兩仗未有披甲。麥巴比同樣是法甲45年來，首位法國球員在聯賽上陣18場攻入19球，場均攻入超過1球。

麥巴比在今季法甲上陣18場並攻入19球，成為45年來首位法國人錄得此紀錄。（視覺中國）

麥巴比賽後指聖伊天主場作賽是一場硬仗，球隊努力奮戰而全取3分，他感到相當高興。麥巴比對於金球，他表示這是以本能反應起腳，「我們全隊今仗踢得相當努力，我們在場上嘗試運用皮球組織，加上作客聖伊天的難度甚高，不多球隊能在聖伊天主場報捷而回，所以我們感到十分高興。今仗我亦曾嘗試窩利抽射，惜越楣而去。丹尼爾艾維斯恰到好處的妙傳，我以本能反應起腳便攻入美妙的一球。」

麥巴比表示以本能反應窩利起腳妙射，並對球隊作客贏波感高興。（視覺中國）