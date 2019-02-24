【港超聯】盧均宜窩利奠勝　富力1：0險勝元朗重返榜首

今季表現令球迷喜出望外的佳聯元朗，未能成為港超爭標的攔路虎，元朗今日（24日）於元朗大球場惡鬥富力，縱以穩守突擊戰術讓對手踢得艱辛，不過富力最終由盧均宜轟入全場唯一的入球，以1：0小勝這支地區球隊，重返榜首後有兩分領先優勢，主教練楊正光豪言球隊有爭標主導權，對手只有自己一個。

元朗此前6場聯賽不勝，但皆為作客賽事，主教練郭嘉諾賽前於社交網站揚言，今仗重返元朗大球場誓要展示主場威力，元朗於970位球迷入場吶喊助威下，上半場與富力踢成均勢。

富力前鋒利安高18分鐘於右路呈半單刀之勢，惟窄位起腳遭陳嘉豪輕易接實，戰至32分鐘，元朗左路開出罰球，杜馬思近門迎頂卻「撻頭」，皮球欠缺力度下被沒收。上半場最具威脅攻勢出現於39分鐘，基奧雲尼接應角球頭槌頂向遠柱，不過元朗後衛羅振庭及時護空門，雙方半場踢成0：0。

元朗兩位外援慕沙及基爾頓今仗頻頻創造威脅，惟最終未能取得入球。（袁志浩攝）

盧均宜射入於富力的首球後做出「12」手勢，他笑言這是季初跟隊友的約定，代表自己「番咗嚟」。（袁志浩攝）

盧均宜奠勝 富力重返榜首

換邊後初段元朗攻勢浪接浪，50分鐘杜馬思禁區內接應角球抽射，周煜辰單手托高；4分鐘後基爾頓先避過梁諾恆剷截，面對謝家強再推左走右突破，但右腳施射再被周煜辰「橫身一瞓」抱實。久攻不下的元朗68分鐘卻被富力撕破防線，基奧雲尼右路斬中，利安高於兩名守衛夾擊下二傳，後上的盧均宜窩利抽入，最終富力憑此入球奠勝，以1：0險勝元朗，全取3分後反壓冠忠南區及和富大埔，再度升上榜首並擁有兩分優勢，下輪聯賽將作客南區地獄主場合演榜首大戰。

元朗尾段強攻欲扳平，法比奧於禁區內疑似遭盧均宜勾跌，球證未有判罰。（袁志浩攝）

楊正光：富力有爭標主動權

富力全軍對此役相當重視，中堅梁諾恆於球隊打破僵局後向場邊振臂高呼，後備席上的職球員亦於完場一刻興奮慶祝，紛紛與主教練楊正光擊掌，楊正光坦言球隊於惡劣環境下仍取勝，絕對是爭冠的必備條件，「作客元朗這支有實力的球隊很不利，這場比賽十分重要，贏波重返榜首對爭標更有信心。」有傳媒問及會否視南區及大埔為主要爭標對手，楊正光則指：「最大對手是自己，我們有主動權，若全勝便不用理會他人，所以先要做好自己。」

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富力職球員於完場後相當興奮，主教練楊正光上前與球員逐一擊掌。（袁志浩攝）

+ 3 + 2

盧均宜：「餘下每仗都是決賽」

去季尾盧均宜宣布離開傑志，於足總盃決賽後曾指「希望找到屬於自己的地方，再次發光發亮」，這位守將此役攻入加盟富力後首個入球，而入球亦隨時影響今季港超冠軍誰屬，可謂意義重大，但他現時稱並非將證明自己放於首位，「並不是入球便是英雄，最重要還是球隊取勝，富力有不少年輕球員，直至現在仍可抱正面心態贏波很不容易，想以經驗帶領球隊奪得聯賽冠軍，走得更遠。」

富力全取3分後重返榜首，球員於場內圍圈「Team Talk」，振奮士氣。（袁志浩攝）

效力「藍鳥」時早有高舉聯賽冠軍經驗，均宜指來到下半季，必需踢得謹慎，「榜首始終有壓力，球隊上半場踢得有點緊張，若要奪冠便要改善。面對元朗亦踢得這麼辛苦，接下來每場都要集中，當每一仗如決賽般去踢。」

元朗主帥郭嘉諾則認為，球隊成功箝制伊達，相信這仗是對手今季最難踢的一役，更稱雙方都有條件取勝，落敗或因欠運，但會盡快收拾心情，備戰下周關乎菁英盃出線資格的分組賽，以及接連硬撼凱景及理文的賽事。