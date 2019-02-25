【足球】摩連奴：夏薩特可在皇馬取得成功　希望下季重出江湖

夏薩特一直表示希望有朝一日加盟皇家馬德里，曾於車路士共事的葡萄牙籍教練摩連奴，近日指這位比利時好波之人，有足夠的才華在「銀河艦隊」取得成功。 摩帥又表達自己想出山教波的意願，並指希望下季前就找到新工作。

「夏薩特有足夠的才華為皇馬落場嗎？他有。」摩連奴曾與該名比利時球星，在2013至15年間在車路士合作，認為夏薩特的性格亦可抵受皇馬的壓力：「他可以在班拿貝的球迷前，穿上那件超級沉重的球衣嗎？他可以，他有這樣的抗壓力。」

摩連奴認為夏薩特可在皇馬闖高峰。（路透社）

夏薩特球技、膽識為摩連奴最欣賞他的地方。（路透社）

不過，摩帥承認自己已有一段時間，未有與夏薩特聯絡，「至於他的野心，一生留在車路士，還是為皇馬這樣的『巨人』效力，我不知道，我已很久沒跟他交談了。」夏薩特自2012年由法甲里爾轉投「藍戰士」後，至今已上陣335場，錄得104個入球，兩度助球會捧起英超冠軍。

惟夏薩特去年已多次表示，希望終有一日可披上銀河艦隊的白色戰衣，被外界認為在車路士的日子已進入倒數階段。

夏薩特與現任車路士領隊沙利多次傳出不和。（路透社）

希望盡快出山

摩連奴自12月被曼聯解僱後，並非完全丟下足球，不時以球評或足球節目嘉賓露面。有傳摩帥現時擔任球評收入可觀，但他指希望重掌帥印：「這段短暫的日子，我希望維持到6月就完了，比起我自己會做什麼，我更在意其他人會做什麼。」

摩帥最近出席了法甲球會里爾對蒙彼利埃的比賽，之後又曾表示自己已在多個大聯賽執教，已準備好接受新文化，希望有日會在法甲帶隊。