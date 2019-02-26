【01球評】油王玩厭了的玩具　車路士何去何從？

聯賽盃決賽後兩天，世人仍在談論車路士門將阿列沙巴拿加，不齒他拒絕被調離陣的惡行、同情主帥沙利的處境、揶揄藍軍陣中多球霸，甚至取笑Kepa「目前仍然拒絕離開溫布萊球場」。 這宗荒誕鬧劇背後，更值得令人關注的許是一手放任球員權力膨脹的那個人──已絕跡史丹福橋超過一個球季的班主阿巴莫域治（Roman Abramovich），似乎已對車路士毫無留戀。

相對李斯特城已故主席維猜，阿巴莫域治作風低調許多，與球迷的互動甚少，但無損球迷對他的熱情。「15年15項錦標」，車路士比賽前，藍軍球迷紛紛歌頌「油王」。的而且確，沒有他，沒有今天的車路士。

2003年，阿巴莫域治以1.4億英鎊收購在破產邊緣的車路士，他大開水喉無上限讓領隊收購頂尖球星，自此向球會借出11億英鎊。即使他有如玩真人版足球經理人，不理是否適合球隊胡亂買入舒夫真高、波歷克、基斯普等巨星，球隊引入杜奧巴、施治、洛賓，加上原有主力林柏特和泰利，在前主帥摩連奴手下寫下車路士輝煌一頁。

阿巴莫域治成功拯救在破產邊緣的車路士，將藍軍變身為全球最強球會之一。（Getty Images）

阿巴莫域治入主車路士15年，已先後五次捧走英超聯賽冠軍，成績驕人。（Getty Images）

車路士原本只算是中型班，僅在1954/55球季贏過一次頂級聯賽冠軍，代表人物是前隊長韋斯，「矮腳虎」史賓沙自格拉斯哥流浪外借香港球隊麗新後，加盟藍軍。至90年代中後期陸續加入古烈治、維埃里和蘇拿，才增添一點星味。

直到阿巴莫域治入主，球會裡裡外外全面升級，球場內，他們由一支每年以足總盃為最大目標的球隊，搖身變成班霸級強隊，自2004/05球季至今，已先後五度贏得英超聯賽冠軍，亦曾贏得油王最渴望的歐聯錦標。綠茵場外，球場設施、配套和管理也升格至頂級球會標準。

最令阿巴莫域治高興的，肯定是這隻得來不易的歐聯冠軍大耳獎盃。（Getty Images）

油王最心愛玩具

他入主藍軍初期，部分人質疑他的目的，也有人認為他很快便會生厭。然而每逢車路士有比賽，阿巴莫域治均會出現在他的個人包廂，全程專注看球賽，投入而肉緊。車路士就如他的最心愛玩具一樣，令人意外的是，陪他入場睇波的身邊人已兩度更迭，油王對車路士仍未變心。

他是慷慨的球會老闆，最為人所詬病一點，在於陣中王牌球星與領隊不咬弦，他永遠不會站在領隊那方。當四巨頭林柏特、泰利、杜奧巴和施治相繼離隊，更衣室缺乏領袖人物，領隊的生活便更加難過，夏薩特對摩連奴、干迪對迪亞高哥斯達，最後敗走的均是領隊，相信今次Kepa以至全隊球員（除佐真奴）對沙利，也難有例外。

多年來阿巴莫域治不改入史丹福橋睇波習慣，而且往往七情上面非常投入，可惜自英俄關係緊張以來此情不再。（Getty Images）

英俄角力 此情不再

然而相比球會管理風格這種「小問題」，更嚴重的是英國和俄羅斯一次外交風波，終令阿巴莫域治對車路士變心。

2017年5月21日，他開開心心在史丹福橋慶祝球隊在他任內第五個英超冠軍，唯此後英俄兩國關係轉趨緊張，尤其2018年3月爆出俄羅斯前間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）及女兒尤利婭（Yulia Skripal）疑在英國遭神經毒劑襲擊事件後，英方將矛頭直指克里姆林宮，英俄關係跌至冰點，與俄羅斯總統普京關係密切的阿巴莫域治自此絕跡英倫球場，今季上任的主帥沙利便說，上任以來從未見過這位油王班主。

史丹福橋後樂園

+ 4 + 3 + 2

有說英國政府拒絕為他的投資簽證續期，也有指是阿巴莫域治本人撤回簽證申請，無論哪一個版本才真確，他在英國失去立足之地後，第一件事便是取消計劃多時的史丹福橋球場現址重建計劃。當然這個造價達10億英鎊、可容納6萬人的新球場，涉及收地及不少其他爭議，但被推翻的最大原因相信還是油王拒絕再玩。

彭博社報道，他今年較早時間曾聘請美國投資銀行Raine Group LLC探討全面或部分出售球會的可行性，並引述消息人士指出阿巴莫域治索價30億英鎊。

阿巴莫域治早已成為車路士的標記，他真的捨得放棄？（視覺中國）

車路士何去何從？

阿巴莫域治與車路士分道揚鑣，似乎只是時間問題。他改持以色列護照，在英國獲豁免簽證，仍可繼續乘私人飛機在英國來去自如。如賣盤成功，新班主如何管理球隊存在懸念，即使油王繼續做掛名老闆，球隊前途一樣難以預料。

主帥沙利顯然已鎮不住更衣室，掛頭牌的夏薩特和7160萬鎊貴價門將阿列沙巴拿加，均是桀驁不馴的性格巨星，屢傳離隊的「夏世三」，廣泛估計季尾極可能離隊。球隊假如一時間失去重心，加上未來兩個轉會窗被罰不准買賣球員，危機隨時一觸即發。