【歐聯】山齊士受傷或缺陣6至8星期　曼聯傷兵問題雪上加霜

曼聯上輪英超聯賽以盧卡古完場前的入球，絕殺修咸頓。正選披甲的智利球星阿歷斯山齊士，下半場因膝傷退下火線；智利國家隊軍醫透露，山齊士或將缺陣6至8周。消息一旦屬實，曼聯的傷兵問題將雪上加霜。

曼聯雖然在蘇斯克查的領軍下氣勢如虹，但傷兵問題嚴重，尤其是在「雙紅會」半場已盡用3個換人名額；如今中場首選的馬迪和靴里拉齊齊受傷，前線馬達、馬迪爾、連格等亦加入「十字軍」，大大影響蘇斯克查的排陣。今季上陣時間飄忽的山齊士，因最近球隊十字軍問題有更多上陣機會，近6場聯賽均有披甲，包括最近連續兩場正選上陣。

曼聯上輪聯賽主場以3：2險勝修咸頓一役，山齊士正選上陣，但戰至52分鐘被修咸頓球員攔截後，便因傷退下火線。蘇斯克查在賽後表示，山齊士或許傷及膝蓋或韌帶。

山齊士上仗對修咸頓上陣僅52分鐘，便因傷退下火線。（Getty Images）

智利國家隊軍醫Pedro Oñate向當地報章《El Mercurio》透露，他曾聯絡山齊士，指對方將休息6至8星期，所以將不影響他出戰6月中展開的美洲國家盃，「我們曾與山齊士聯絡，了解他的傷勢。他在檢查後發現韌帶有傷，大概需要休息6至8個星期，但將不會影響他代表智利參加夏天舉行的美洲國家盃」。

智家國家隊的軍醫指，山齊士將休息6至8星期。（Getty Images）

曼聯將於香港時間周三深夜，作客巴黎聖日耳門出戰歐聯16強次回合。除了新加入十字軍的山齊士，領隊蘇斯克查已明言現有傷兵中將未有人能夠趕及復出，包括安東尼馬迪爾，「我認為不可以冒險（派馬迪爾上陣），他還未復操」；是役還有首回合領紅牌的普巴停賽，令傷停戰將多達10人。

曼聯在首回合落後PSG 0：2，歐聯晉級形勢處於下風，周末英超更有爭逐前四關鍵戰、作客阿仙奴的後顧，對蘇斯克查實屬一大考驗。

曼聯鬥PSG傷停10將▼

+ 6 + 5 + 4

曼聯傷兵滿營，令領隊蘇斯克查相當頭痕。（Getty Images）

本周歐聯及英超直播賽程（按圖放大）