【田徑】楊文蔚重返大專賽封后　亞運銅牌呂麗瑤劍指亞錦

去年因備戰亞運避戰大專陸運會的楊文蔚（Cecilia），今年重返大專戰場，「嗄！」大叫一聲、瞪著標竿起跑、心數著七步再起跳以優美弧度躍過竿，1.63、1.67、1.70米，惟3跳均未能跳過1.77米，最終仍以1.73米力壓女拔萃師妹黃沅嵐封后。

大專陸運會今日假聯校體育中心舉行，焦點落在「跳高女神」楊文蔚、呂麗瑤、陳仲泓和高浩塱等港隊猛將身上，Ceci在上月的田徑系列賽賽前試賽以1.68米不敵1.71米的黃沅嵐屈居亞軍，二人今日再度正面交鋒，從1.63米起跳後均一次跳過1.67米及1.70米，兩名女拔舊生未能首跳跳過1.73米，最終港大的Ceci在第二跳成功，中大生黃沅嵐在3跳不過後未能衛冕。

楊文蔚3度試跳1.77米均未能成功，落墊後難掩失望。（葉詩敏攝）

Ceci 透露在熱身時腳已有點緊，因新而影響蹬腳起跳。（葉詩敏攝）

「新加坡應能跳到1.8米，我要冷靜點。」（葉詩敏攝）

跳出今季最佳 新加坡賽料過1.8米

其後穩奪冠軍的Ceci挑戰1.77米失敗，墜落一刻難掩失望：「腳有點緊，一開始控制不到起跳，1.77米其實是可以過到的，但腳緊未能做盡個動作，練習時都跳過1.75，不過1.73米都試到今季比賽7步最佳。」

今早雖然一度下起大雨，Ceci謂沒有被天氣影響，「都要跳，沒有理由給自己藉口，跳高最重要是信心。」大專賽過後，她將參加3月28日展開的新加坡田徑公開賽和全國賽，為4月中的亞錦賽備戰，「今日沒有全程，預期在新加坡全程跳過1.8米，自己冷靜一點的話應會過到。」

同是女拔舊生的鄧伊程於1.73米止步。（葉詩敏攝）

剛在上月力壓Ceci於季前試賽封后的黃沅嵐，未能刷新PB衝破1.73米，取得亞軍。（葉詩敏攝）

呂麗瑤100米跨欄封后

至於今季首度在本地賽登場的亞運女子100米跨欄銅牌得主呂麗瑤，於決賽以14.29秒為中大摘下金牌，比初賽的14.01秒稍慢，未能再刷新自己保持的13.42秒香港紀錄。賽後她表示今日目標是在不受傷情況下為學校爭分，原來兩星期前她曾拉傷大腿後肌，不過未有太大影響，將出戰月尾的新加坡田徑賽和下月的香港田徑系列賽2，為今季主要目標亞錦賽和世大運備戰。

港將高浩塱在跳遠決賽以7.29米摘金，他表示步點掌握比去季成熟，期望在亞錦賽前能穩定技術和發揮。（葉詩敏攝）

去年戰畢亞運稍添信心的高浩塱，將首度參加4月亞錦賽，「望能把握機會取得前8或更高。」（葉詩敏攝）

「跳遠王子」陳銘泰（右二）到場支持師弟。（葉詩敏攝）

「今季希望能刷新個人最佳成績，教練和我都望能造出13.2秒左右的時間，上月在澳洲的第一槍跑到13秒66，算是新賽季的好開始。」她坦言在亞錦賽未必能有很大突破：「往年在6月舉行卻改了4月，時間有點趕急，所以以接近PB為目標。」

呂麗瑤新賽季首度在本地賽亮相，「時間是有點差，因為沒有為大專賽特別調整訓練量。」（葉詩敏攝）

至於為浸大出戰男子110米跨欄的香港「欄王」陳仲泓，於初賽以14.3秒首名出線決賽，不負眾望跑出14.31秒封王。賽後他表示早前因四頭肌傷勢反覆，直到今周才穿釘鞋練習。他今季同樣以亞錦賽為目標，期望能打入前8並造出接近PB的時間13.74秒內。

香港男子110米跨欄紀錄保持者陳仲泓在大專賽不受威脅下摘金。（葉詩敏攝）

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