【綜合格鬥】McGregor再闖禍　怒掟並踩爛擁躉手機被捕

UFC選手麥佳格（Conor McGregor）在邁阿密，一名他的擁躉向他舉機拍照時，但他卻搶去對方的手機，更掟向地下，麥佳格其後被當地警方拘捕。

愛爾蘭的拳手麥佳格，在邁阿密時間清晨5時20分，在夜店門外，因一名他的擁躉希望用手機向他拍照，但他大感不悅，即時上前搶去對方手上的電話，然後擲在地上，更用腳將手機踩爛。被搶走電話的事主隨即報警，其後邁阿密警方到場，並以搶劫將麥佳格拘捕。

麥佳格在邁阿密襲擊擁躉後被捕。（Twitter截圖）

麥佳格的火爆性格，使他多番在場內及場外闖禍。麥佳格曾在去年4月，在停車場以手推車向對方的巴士襲擊，打破對方巴士的玻璃，其後再與對方的人士擾攘。事件後，他被法庭判罰需要上情緒管理課程。

不過，麥佳格在去年10月再度闖禍，與Khabib Nurmagomedov上演UFC 229的賽事，在賽事完結後，二人賽後在觀眾席附近混戰，引起一輪擾攘。結果，二人亦被UFC方面罰停賽及罰款。

麥佳格去年與Khabib Nurmagomedov戰UFC 229時，不敵對手更在賽後與對手在觀眾席混戰。（Getty Images）