【羽毛球】港隊苦戰五場險勝中華台北　周六伊館演「港中大戰」

湯恩佳盃亞洲羽毛球混合團體賽今日（22日）於灣仔伊利沙伯體育館展開淘汰賽，港隊連續兩晚需苦戰五場才分出勝負，最終在伍家朗、張雁宜及新晉混雙組合鄧俊文/吳芷柔皆響勝鼓下，戰至晚上11時半終以總比分3：2險勝中華台北，周六於準決賽將與中國隊合演「中港大戰」，力爭於主場殺入決賽。

在A組次名晉級的港隊，今日面對B組首名出線的中華台北，昨日意外擊敗日本組合的港隊男雙拍檔楊銘諾/張德正，這晚未能延續驚喜表現，他們迎戰世界排名高83位的中華台北組合盧敬堯/楊博涵，首局初段曾咬緊至10平手，但休息後逐漸被拋開，以16：21先輸一局；次局港將曾以4分落後，卻一口氣連取7分反先，惟尾段領先20：16的優勢下，連失4個決勝分，以21：23反勝為敗，讓中華台北先拔頭籌。

張雁宜昨日因太多顧慮而影響思緒，今日終放開包袱。（袁志浩攝）

▼港隊苦戰五場險勝中華台北（按圖放大）▼

+ 11 + 10 + 9

張雁宜放開包袱 及時反彈追平場數

港隊女單再派出陣中世界排名最高27的張雁宜，相反中華台北「世界一姐」戴資穎是次未有隨隊訪港，只起用排名第81位的梁庭瑜，不過張雁宜似乎仍未適應場地風向及燈光，首局多次挑向底線均告出界，以11：21告負，但第二局她及時反彈，輕取21：6追平，決勝局再贏21：7，助港隊場數逼和至1：1。張雁宜透露昨日因太多顧慮而影響思想，難以集中比賽，今日終自我調整、克服困難，「昨日的發揮動搖了今天的信心，但落後下告訴自己要放開包袱，總算達成目標。」

伍家朗一度拉傷右膝，但傷勢無礙，仍可繼續比賽。（袁志浩攝）

伍家朗苦戰55分鐘險勝寶島新星 「他或是下一個周天成」

第三場男單賽事成為全場焦點，因港隊首席男球手伍家朗再度登場，可惜寶島「一哥」周天成是次未有列入大軍名單，中華台北亦收起另一位好手王子維，僅以19歲的小將李佳豪迎戰。李佳豪表現淡定，第一局多次扣殺得手，先以21：17取勝；次局伍家朗回勇，在落後3：5起連追11分，結果以21：14拿下該局。最後一局雙方戰至14：14，伍家朗一次放網時滑倒，右膝輕微拉傷，需休息近5分鐘治理，惟最後並無大礙，於現場觀眾助威下以21：17取勝，苦戰55分鐘後終反勝而回，總比分再度領先。

中華台北新星李佳豪打出驚喜，伍家朗大讚對方有潛質成為下一個周天成。（袁志浩攝）

伍家朗賽後指傷勢需待身體回復平靜後再作確定，認為若之後可繼續比賽，相信問題不大。隨年紀增長，這位「香港一哥」認為自己於場上的角色亦慢慢轉變，「現在很多後起之秀，面對他們時心態有所不同，以往是自己去『衝』人，現在是別人去『衝』我，給予我很大壓力。」談及今日這位差點爆冷擊敗自己的中華台北小將，家朗坦言不太熟悉對手，但卻讚揚李佳豪有潛質成為另一顆新星，「他剛由青少年階段升上成人賽，所以平時彼此較少碰面。可是他在台灣年青一輩內算實力較強，遲早可如周天成及王子維般，在國際舞台發光。」

壓縮出場的鄧俊文/吳芷柔頂住壓力，為港隊拿下最後一分。（袁志浩攝）

混雙新組合延續勝績 港隊明鬥中國爭決賽入場券

港隊其後於女雙有吳詠瑢/楊雅婷以17：21及20：22向中華台北組合白馭珀/吳玓蓉稱臣，雙方總比數2：2打成平手。壓軸舉行的混雙賽，由於謝影雪仍在養傷，港隊以鄧俊文改配吳芷柔出戰，這對自2019年始合作的拍檔，剛於中國陵水大師賽勇奪冠軍，結果以直落兩局22：20及21：17順利勝出，助港隊險勝場數3：2，晉級準決賽，明晚7時將與向泰國大送3蛋的中國隊交手；而上線的頭號種子日本及印尼，便分別以總比數3：0淘汰馬來西亞與新加坡，明日下午1時將爭奪另一決賽席位。