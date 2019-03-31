【九龍行山路線】黃大仙出發登回歸亭　遠眺獅子山兼訪望夫石

連續兩天都走逾廿公里，疲態盡現，趁長周末的最後一天（2018年10月1日）及好天氣，就走一道相當輕鬆的遠足路線，遊覽獅子山上村寮屋區遺址及沙田望夫石，而且起訖點均屬與廟宇有關的港鐵站，雖然路途短及上落不多，但上山明顯感到有點吃力，而下山時平衡感亦較差。

作者介紹：北潭坳，香港西貢半島一地，同是郊遊熱點。網名因「末日年」首場野外定向比賽而得，閱歷僅廿載，又稱坳仔矣。厭倦「行街、購物、睇戲」倒模式生活，假日親近大自然，才是養生快樂之道～

上山期間上望獅子山頂。（北潭坳Blog提供）

日期：2018年10月1日（一、國慶日假期） 路線：黃大仙站－天馬苑－獅子山公園－獅子山上村－回歸亭－望夫石－紅梅谷引水道－車公廟站 天氣：晴

由黃大仙站出發，翌日（10月2日）是農曆八月廿三黃大仙師寶誕，所以善信較多。沿竹園路西行，穿過天馬苑，再上一段樓梯，就到獅子山公園，旁邊乃登獅子山之主要入口。兩個月前發生了多宗本地登革熱個案，不少都到過獅子山公園，為防止登革熱病毒傳播，當時公園處於封閉狀態，要上獅子山上村就要另覓繞路。

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上山初段為一些已清拆的寮屋，間中還可見猴群出沒。上走十分鐘，左邊有小路下行，幾分鐘後即到獅子山上村範圍。獅子山上村只餘一座八仙廟，廟旁是「獅子亭」，其餘屋舍全被拆卸。從環境推斷，那裡似是附近晨運客常常出沒之地，亭旁更擺著多種雜物，有的款式相當懷舊，未知是否「就地取材」了。離開獅子亭，就沿「回歸徑」上九龍坳回歸紀念亭，樓梯也是晨運客用木板鑿成，中段部分位置有小棚及桌椅，他們走累了，就坐下休息一會，順道上望獅子山，緬懷昔日奮鬥的故事。

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走畢「回歸徑」需約廿分鐘，由於斜度較高及遮蔭較少，所以感覺有點辛苦，於是抵達獅子亭時，就休息十五分鐘。回歸亭是不少路線之交匯，可通獅子山頂、筆架山、紅梅谷引水道、望夫石及獅子山公園，而且又近市區，所以假日日間只要天色不差，回歸亭永遠人山人海。休息完畢，開始悠閒的下走望夫石，在路口發現「乾隆古道」被封閉，原因純粹是路面損壞，並非先前的「山竹」。路況以緩降為主，慢走約廿分鐘就到望夫石。望夫石海拔約250米，總高約十五米，由一大一小石頭組成，分別代表「婦人」和「孩子」，就像婦人背著孩子，盼望與沙田新市鎮的「丈夫」重聚，在2007年更屬「香港十大名岩」其中一員。

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是日雲量較厚，但坳仔仍能在太陽消失在厚雲前的一刻看到日落。在望夫石休息約十分鐘，就沿樓梯下走紅梅谷引水道，如直下紅梅谷的話感覺略嫌過短，於是就經引水道東走約十五分鐘，最後下沙田頭新村，並穿過新田圍邨返回車公廟站，為國慶日簡短旅程劃上句號。

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免責聲明：有見遠足活動成為潮流，當中有相當多為新手，讀者在參閱本網誌後不宜完全跟隨內容所述的時間及步速，始終實力有一定差距，應盡早起步為佳，在選擇路線時亦要衡量自己的能力及事前搜集好資料，避免迷途或受傷繼而要求救援服務。本網誌大部分遊記對全無遠足經驗的讀者來說都不適合，如讀者貿然跟隨遊記而導致有任何意外或財物損失，本人概不負責。

【本文獲「北潭坳Blog」授權轉載。】