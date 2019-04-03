【英超】曼聯再度作客狼隊告負　蘇斯克查：沒有失分空間

曼聯在英超作客以1：2不敵狼隊，是繼足總盃8強後，不足一個月內再次在摩連納斯球場敗陣。曼聯主帥蘇斯克查在錄得上任後第2場聯賽失利後，表示球隊在餘下賽事已無任何失分的空間。

曼聯在3月中的足總盃8強作客狼隊，當時輸1：2出局。今次兩軍在英超再度碰頭，曼聯上半場先開紀錄，正選上陣的麥湯米尼接應費特橫傳，禁區外射出急勁地波，在門將的右下角入網，攻入在曼聯的首個一隊入球，在13分鐘先拔頭籌。

不過，曼聯的領先優勢僅維持12分鐘，費特接應迪基亞傳球時離腳，被狼隊球員搶去皮球，突破越位的迪亞高祖達近門射破迪基亞十指關，在25分鐘追成平手。

麥湯米尼在上半場禁區外遠射得手，攻入在曼聯的首個一隊入球。（路透社）

迪亞高祖達連續兩場對曼聯亦有「士哥」。（路透社）

曼聯今仗製造多次埋門機會，惟盧卡古﹑麥湯米尼及連格等人都無功而還，全場合共18次起腳僅4次命中目標。曼聯多次攻門不果，反有隊長艾舒利楊格在57分鐘因一記粗野攔截，兩黃一紅被逐離場。少打一人的曼聯未能再取領先，史摩寧在76分鐘情急解圍時，更不慎將皮球撞入自己龍門，被主隊反超前2：1。

急於收復失地的曼聯全軍進攻，使後防出現不少空位，狼隊的艾雲卡華利路在補時階段一人殺入禁區起腳，雖射中門楣未能再增添紀錄，但無阻狼隊再度在主場以2：1擊敗曼聯。

艾舒利楊格粗野攔截，被球證兩黃一紅被逐。（路透社）

史摩寧解圍時不慎將皮球撞入龍門，使狼隊反超前曼聯。（路透社）

全失3分的紅魔繼續以61分列第5位，但比同分的熱刺多打一場；狼隊則以47分列第7位，成為「Big 6」以外最佳排名的球隊，並已在「Big 6」球隊身上取得13分，成為今季挑戰6大強隊時戰績最佳的球隊。

面對費特的失誤及史摩寧的烏龍球，迪基亞亦無法力挽狂瀾。（路透社）

+ 3 + 2

今仗是蘇斯克查帶領曼聯以來第2場的聯賽敗仗，亦是他被委任為正式領隊後首度告負。該名挪威教頭早前曾表示，曼聯需要在餘下聯賽中至少取得15至18分才有望躋身前四，他賽後說：「我們今仗製造不少機會，在上半場或許能夠3球領先，但久久未能取得『保險球』，結果再一次在狼隊主場輸波而回。如今我們只剩下6場聯賽，如果躋身前四的話，餘下賽事已沒有失分的空間。」

蘇斯克查再度不敵狼隊，賽後表示在餘下聯賽不容再失。（路透社）

英超今周直播賽程（按圖放大）