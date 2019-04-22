【英超】水晶宮13歲小將因癌症離世　好友史達寧支付葬禮費用

英超曼城前鋒史達寧與水晶宮小將道堅斯（Damary Dawkins）成為好友，可惜後者卻因癌症離世，年僅13歲。 英國傳媒指史達寧將會支付對方葬禮費用，希望可以好好送道堅斯一程。

史達寧得知道堅斯得到急性淋巴白血病（Acute Lymphoblastic Leukaemia）後，即時幫忙尋找合適的幹細胞，讓道堅斯得到痊癒機會。

據了解，道堅斯去年聖誕前已找到合適的幹細胞捐贈者，亦已接受移植，可惜到今年2月復發，最終離世，年僅13歲。

「道堅斯是個特別的小伙子，感動了不少人，包括我（史達寧）在內。」（網上圖片）

史達寧為道堅斯支付葬禮費用。（Getty Images）

史達寧在道堅斯離世後曾說：「Damary是個很特別的小伙子，他感動了不少人，包括我在內。他到最後仍保持正面，是我們的榜樣。」

他曾於上月歐國盃外圍賽，英格蘭大炒捷克5：0一戰中，入球後拉起球衣，展示出向道堅斯致意的打底衫。道堅斯將於周五舉殯，史達寧出席之餘，更會出錢支付費用。

史達寧於對捷克一戰穿上特別底衫，向道堅斯致意。（路透社）

父親憶述道堅斯跟史達寧開玩笑

道堅斯父親Tony指史達寧的T-shirt致意行動令自己十分感動，又指愛兒與史達寧已認識多時：「我知道他們以往不時聯絡，史達寧會來到醫院，跟Damary打桌球，應該是那時交換了電話號碼。」

Tony又憶述了Damary與史達寧之間的事：「我記得有次水晶宮對曼城贏了，Damary穿起水晶宮的外套，自拍後就傳了給史達寧。他二人就愛這樣開玩笑。」

道堅斯家人為他在網上搞眾籌，希望籌得1.5萬鎊，好好跟他告別。截至周一（22日），眾籌已籌得6600鎊，加上史達寧的幫助，應可輕易達標。

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