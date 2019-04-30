【葡超】護級大戰比賽中段突暫停　球證吹停賽事助拍檔解決

球證在球例中是「死物」，但死物仍必須在場上出現。上周日由查維斯對國民隊的葡超聯賽中，在下半場中段因旁證「人有三急」，球證特意暫停賽事數分鐘，讓旁證先行「解決」，主球證更笑對旁證出示紅牌，場面惹笑。

今輪葡超由查維斯（Chaves）及國民隊（Nacional）兩支護級份子對碰，結果查維斯的韋廉艾維斯（William Alves）連中三元，助球隊以4：1擊敗國民隊，取得寶貴的3分。查維斯暫時以31分列16位，雖然處於降班區域，但與第15位的唐迪拉同分，在餘下3場聯賽仍有機會逃出生天。相反，告負的國民隊只得27分被查維斯拉開4分，位於尾二護級形勢相當嚴峻。

主球證吹停暫停賽事後，旁證在中圈附近放下格仔旗，並走向場外。（影片截圖）

▼旁證「人有三急」逐格睇（按圖放大）▼

雖然今仗是護級「生死戰」，但在下半場中段的「小插曲」，成為今仗的焦點。正當查維斯的門將在下半場準備開出龍門球時，主球證突然示意暫停賽事，而旁證走到中圈附近放下「格仔旗」，並跑向場外上洗手間。

主球證亦向兩位主帥交代事件，而兩軍的球員乘機喝水小休，雙方主帥隨即善用時間，向球員面授機宜。比賽在暫停3分鐘後重新開始，而主球證亦向旁證開玩笑，當他返回球場時，向他出示紅牌。

今周歐聯﹑歐霸及英超直播賽程（按圖放大）

Jogo chave da @PrimeiraLiga #PrimeiraLiga Portuguesa 🇵🇹 entre Chaves e Nacional para escapar do rebaixamento. De repente, a partida é interrompida. O motivo? O bandeirinha precisava ir ao banheiro. E na volta ao campo ainda foi “expulso”. 😂😥🐵🙈🙉🙊🐒 pic.twitter.com/Srg2D7nVvJ — D.GAMBA (@19DLG) April 30, 2019

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