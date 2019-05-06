【荷蘭盃】阿積士4球大破威廉二世　「三冠王」先過一關

以「青春班」為骨幹的阿積士，在今季戰績優異，兼顧多條戰線，至今仍然有望爭取「三冠王」。阿積士率先在荷蘭盃決賽，4球大破威廉二世，奪得今季首個錦標。

阿積士的年青球員班底，即使面對多場重要賽事，亦無需刻意收起大部分主力。阿積士至今仍然保持「三冠王」的希望，在聯賽及歐聯的密集賽程中，他們首先挑戰今季首項錦標。阿積士未有因周中的歐聯4強次回合而留力，派出主力法蘭基迪莊﹑迪歷特﹑薛耶治、雲迪碧克等主力，配合白蘭特及亨特拉爾，在荷蘭盃決賽與威廉二世爭標。

阿積士經歷5年的錦標荒後，終再度高舉獎盃。（Getty Images）

+ 4 + 3 + 2

阿積士戰至上半場後段，戴利白蘭特突破越位陷阱，近門頭槌得手，在38分鐘先拔頭籌。僅1分鐘後，阿積士在後半場取得控球權，由後場組織攻勢至對方禁區，老將亨特拉爾避過對方守衛後單刀建功，將比數拉開至2：0。

阿積士在下半場繼續以行雲流水的攻勢侵襲威廉二世的防線，亨特拉爾再度成為攻勢的終結者，在67分鐘領先至3：0。其後，基斯甸臣（Rasmus Kristensen）在76分鐘錦上添花，結果以4球大破威廉二世，奪得荷蘭盃的錦標。

戴利白蘭特在上半場後段為阿積士近門頭槌開紀錄。（Getty Images）

老將亨特拉爾梅開二度，成為球隊奪冠功臣之一。（Twitter截圖）

阿積士除了保持今季的「三冠夢」外，更是自2013/14球季奪得荷甲冠軍後，時隔5年打破錦標荒，亦是2009/10球季再奪荷蘭盃錦標。阿積士奪冠後，隨即返回阿姆斯特丹，不少阿積士球迷在球會附近等候，隊巴到達時更大放煙花慶祝，及後更向球迷展示獎盃，一同分享奪冠的喜悅。

陣中經驗較佳的白蘭特，奪冠同樣欣喜若狂。（Getty Images）

阿積士先奪一冠後，在荷甲及歐聯依然硬仗連連，他們將在周中返回主場鬥熱刺，出戰歐聯4強次回合，當然希望力保一球優勢，躋身決賽。聯賽方面，現時以較佳得失球差力壓燕豪芬，一旦未來兩仗悉數擊敗烏德勒支及迪加史卓普，將大有機會再度高舉聯賽獎盃。