【01球評】利物浦輸得起這個英超冠軍　來季切忌一招用到老

1分之差，利物浦再次與英超冠軍擦身而過，29年未再得到頂級聯賽冠軍，當然心痛，但作為利迷，今季球隊的表現絕對收貨。 要一圓球迷心願，「紅軍」要保持這樣的表現，更需要從曼城借鏡，學會如何做支「識贏」的球隊。

利物浦今季聯賽表現一直平穩，除了1月初作客不敵曼城外，他們就未再吞敗。30勝7和1負得97分，放在其他聯賽早就已經封王了，但最終事與願違，曼城更勝一籌，自2月後就未嘗一敗，最後完成英超二連霸，紅軍走到這一步已經盡了力，所以當看到名將桑拿斯指「利物浦和多了一場」，筆者認為，此言簡直是荒天下之大謬。

利物浦今季再次無緣聯賽冠軍（路透社）

利物浦對狼隊表現走樣，但最終成功全取3分。（路透社）

對狼隊的煞科戰，利物浦領先1球後，表現回落，令到狼隊多了不少進攻機會，而且威脅亦不少，幸好眾將在重要關頭都十分集中，力拒狼隊攻勢。正如中堅華基爾雲迪積克所言，紅軍上下或多或少，心裏想着另一邊曼城的賽果，使得表現受影響。不過，最後仍是贏了，如高普早前在歐聯4強次回合對巴塞隆拿前所說：「以最漂亮的方式失敗（fail in the most beautiful way）」，作為利迷，筆者對球隊今個賽季表現已十分滿意。曼城後半季表現出色，連贏14場奪標，實在抵讚，亦認為今季冠軍，利物浦輸得起。

利物浦前鋒今季各有千秋。（路透社）

雖然未能得到冠軍，但利物浦球迷應該收貨（路透社）

不再輸得轟烈是收成期的開始

今季利物浦能爭到尾，高普肯改變球隊風格，由超高壓的「Gegenpressing」變成注重平衡，這一點十分重要。因為利物浦不再是「輸得轟轟烈烈」，現在更不在意「贏得悶」，雖然利迷仍不時要「食救心」，但比起過去幾季，這樣的情況已少了。當然，利物浦半程領先，但在1月底至3月初數次失分，令他們的優勢盡失，再次未能帶足全程，這是紅軍自取的。要跑足全程，利物浦表現要更穩定之餘，更要學識如何打破僵局。有時比賽在爭持不下之際，紅軍進攻起來有點「老鼠拉龜」破門乏術，這一點仍有待改善。

這一點亦可算是曼城最終奪冠的原因。筆者認為，曼城就如意甲的祖雲達斯、德甲的拜仁慕尼黑、西甲的巴塞隆拿，在我眼中他們都是「識贏」的球隊。何謂「識贏」？就算在表現一般的時候，他們仍可找到及把握贏波的機會，「無論如何都要贏」的法門，他們比誰都清楚，所以才能成為一方霸主，將更多時間放在歐洲賽上。

高普調校的利物浦已進入收成期，能否過曼城一關成為最大難題。（路透社）

高普手底下的利物浦，已經進入收成期。沒錯，就算他是過去多年，利迷見過最好的主帥也好，他仍需要以獎盃去證明自己。6月1日的歐聯能否奪標仍是未知之數，因為一場決勝的賽事裏，太多因素會影響最後賽果。不過，高普的利物浦仍在進步中，陣中人腳到現在才成為這名德國籍教頭心目中的理想班底。

曼城亦有表現不濟的時候，但他們知道如何才能贏波。（Getty Images）

夏季轉會應加強戰術彈性

若利物浦可保持今季表現，下季依然有爭標機會。不過，筆者認為他們需要的是增加板凳深度，而且要找來與現時這班球員不同類型的球員，在需要求變的時候，才有更多戰術上的彈性。始終現時利物浦不同位置上的球員，大多大同小異，唯一的X-factor是梳頓沙基利，但這名瑞士國腳下半季出場時間不多，影響了狀態，使得紅軍欠缺了彈性。

沙迪奧文尼、羅拔圖法明奴及穆罕默德沙拿的「三叉戟」組合，如無意外不會有變，這或許會限制了利物浦的增兵計劃。始終，利物浦不是曼城，不可能用「銀彈戰術」留住球員，令他們乖乖地坐在後備席上。雖然高普擅於製造隊內競爭，而又不會令球員間發生不和，但要令到相同級數的球星做後備，確是不容易。