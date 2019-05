【01球評】利物浦輸得起這個英超冠軍　來季切忌一招用到老

1分之差,利物浦再次與英超冠軍擦身而過,29年未再得到頂級聯賽冠軍,當然心痛,但作為利迷,今季球隊的表現絕對收貨。 要一圓球迷心願,「紅軍」要保持這樣的表現,更需要從曼城借鏡,學會如何做支「識贏」的球隊。

利物浦今季聯賽表現一直平穩,除了1月初作客不敵曼城外,他們就未再吞敗。30勝7和1負得97分,放在其他聯賽早就已經封王了,但最終事與願違,曼城更勝一籌,自2月後就未嘗一敗,最後完成英超二連霸,紅軍走到這一步已經盡了力,所以當看到名將桑拿斯指「利物浦和多了一場」,筆者認為,此言簡直是荒天下之大謬。

利物浦今季再次無緣聯賽冠軍(路透社)

利物浦對狼隊表現走樣,但最終成功全取3分。(路透社)

對狼隊的煞科戰,利物浦領先1球後,表現回落,令到狼隊多了不少進攻機會,而且威脅亦不少,幸好眾將在重要關頭都十分集中,力拒狼隊攻勢。正如中堅華基爾雲迪積克所言,紅軍上下或多或少,心裏想着另一邊曼城的賽果,使得表現受影響。不過,最後仍是贏了,如高普早前在歐聯4強次回合對巴塞隆拿前所說:「以最漂亮的方式失敗(fail in the most beautiful way)」,作為利迷,筆者對球隊今個賽季表現已十分滿意。曼城後半季表現出色,連贏14場奪標,實在抵讚,亦認為今季冠軍,利物浦輸得起。

利物浦前鋒今季各有千秋。(路透社)

雖然未能得到冠軍,但利物浦球迷應該收貨(路透社)

不再輸得轟烈是收成期的開始

今季利物浦能爭到尾,高普肯改變球隊風格,由超高壓的「Gegenpressing」變成注重平衡,這一點十分重要。因為利物浦不再是「輸得轟轟烈烈」,現在更不在意「贏得悶」,雖然利迷仍不時要「食救心」,但比起過去幾季,這樣的情況已少了。當然,利物浦半程領先,但在1月底至3月初數次失分,令他們的優勢盡失,再次未能帶足全程,這是紅軍自取的。要跑足全程,利物浦表現要更穩定之餘,更要學識如何打破僵局。有時比賽在爭持不下之際,紅軍進攻起來有點「老鼠拉龜」破門乏術,這一點仍有待改善。

這一點亦可算是曼城最終奪冠的原因。筆者認為,曼城就如意甲的祖雲達斯、德甲的拜仁慕尼黑、西甲的巴塞隆拿,在我眼中他們都是「識贏」的球隊。何謂「識贏」?就算在表現一般的時候,他們仍可找到及把握贏波的機會,「無論如何都要贏」的法門,他們比誰都清楚,所以才能成為一方霸主,將更多時間放在歐洲賽上。

高普調校的利物浦已進入收成期,能否過曼城一關成為最大難題。(路透社)

高普手底下的利物浦,已經進入收成期。沒錯,就算他是過去多年,利迷見過最好的主帥也好,他仍需要以獎盃去證明自己。6月1日的歐聯能否奪標仍是未知之數,因為一場決勝的賽事裏,太多因素會影響最後賽果。不過,高普的利物浦仍在進步中,陣中人腳到現在才成為這名德國籍教頭心目中的理想班底。

曼城亦有表現不濟的時候,但他們知道如何才能贏波。(Getty Images)

夏季轉會應加強戰術彈性

若利物浦可保持今季表現,下季依然有爭標機會。不過,筆者認為他們需要的是增加板凳深度,而且要找來與現時這班球員不同類型的球員,在需要求變的時候,才有更多戰術上的彈性。始終現時利物浦不同位置上的球員,大多大同小異,唯一的X-factor是梳頓沙基利,但這名瑞士國腳下半季出場時間不多,影響了狀態,使得紅軍欠缺了彈性。

沙迪奧文尼、羅拔圖法明奴及穆罕默德沙拿的「三叉戟」組合,如無意外不會有變,這或許會限制了利物浦的增兵計劃。始終,利物浦不是曼城,不可能用「銀彈戰術」留住球員,令他們乖乖地坐在後備席上。雖然高普擅於製造隊內競爭,而又不會令球員間發生不和,但要令到相同級數的球星做後備,確是不容易。