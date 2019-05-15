【英超】哥迪奧拿衛冕英超最佳領隊　年度大獎卻不敵英冠主帥

應屆英超冠軍曼城的主帥哥迪奧拿，力壓高普、普捷天奴及紐奴，當選今季英超最佳領隊，成為史上第3位衛冕這個獎項的領隊。不過，哥迪奧拿失落了英格蘭聯賽領隊協會的年度最佳領隊，由英冠亞軍錫菲聯主帥韋爾達得獎。

曼城以1分之差力壓利物浦，衛冕英超，而曼城主帥哥迪奧拿，亦再奪得英超最佳領隊，個人第二度得獎，是史上第3位衛冕這個獎項的領隊。之前兩位成功衛冕英超最佳領隊的主帥，分別是11次得獎的費格遜以及3度得獎的摩連奴。

哥迪奧拿領軍的曼城由2月起錄得聯賽14連勝，以英超史上第2高分的98分封王，而英超最高分的紀錄也是由哥迪奧拿的曼城保持，他們在上季以100分贏得冠軍。曼城延續上季的發揮，表現穩定，令到哥迪奧拿擊敗利物浦的高普、熱刺的普捷天奴及狼隊的紐奴，再贏得英超最佳領隊。

哥迪奧拿贏得今季英超最佳主帥。（英超Twitter）

歷來英超最佳領隊名單：

+ 7 + 6 + 5

48歲的哥迪奧拿得獎後說：「我想與球員分享這個獎項，他們才是成就這一切的人，還有我的團隊職員。我們跟所有英超領隊不斷戰鬥，尤其高普，他是個優秀的競爭對手，跟我們鬥到最後。能夠跟他們交手，是我的榮幸，希望下季繼續戰鬥，再贏錦標。」曼城今季還有可能再贏多一個冠軍，他們在周末將與屈福特上演英足盃決賽。

然而，哥迪奧拿失落了英格蘭聯賽領隊協會的年度最佳領隊，得獎者並非高普或普捷天奴，而是英冠的韋爾達（Chris Wilder），韋爾達今季帶領錫菲聯贏得聯賽亞軍，他還贏得今季英冠最佳領隊。韋爾達16/17球季帶領錫菲聯由英甲升上英冠，上季在英冠表現驚喜，惜後勁不繼得第10，今季就長期保持高水準，以亞軍直接升班。