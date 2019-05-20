【法甲】麥巴比突稱「足球生涯到了轉捩點」　為離隊可能投震撼彈

巴黎聖日耳門射手基利安麥巴比（Kylian Mbappe），法國時間周日獲頒法甲今季最佳球員及最佳年青球員獎，致詞時突然投下震撼彈，暗示未必會留在PSG。

麥巴比今季目前為PSG在各項比賽上陣42場入38球，更錄有17次助攻，今季在法甲攻入32球的他，最後一輪作客蘭斯有望突破40球大關。

只得20歲的他獲得其他球員認同，擊敗隊友尼馬及其他球星，獲得法國球員工會（National Union of Professional Footballers/UNFP）的年度最佳球員及最佳年青球員獎。尼馬未有出席頒獎禮，選擇與著名女歌星Rihanna夜蒲。

麥巴比出席頒獎禮留下轉會暗示。（美聯社）

麥巴比獲最佳球員及最佳年青球員獎。（麥巴比 Instagram）

麥巴比致詞時說：「我認為這是個很重要的時刻，現在的我正在足球生涯第一或第二個轉捩點，我在這裏發現了不少新事物，希望是時候背負更大的責任。我希望這個責任是在PSG這兒背上，或者在其他地方，一個全新的計劃。無論如何，我都想多謝大家。」

麥巴比接受記者提問時表示，自己只是講出要講的話。他說：「當你在一個重要場合上，你可以傳達訊息，我想我已表達了我想講的訊息了。」

麥巴比今季在本土及歐洲賽表現出色。（Getty Images）

麥巴比拒絕更詳細解釋：「如果我說多了，就會變得過火，那就不會與我想表達的訊息一樣。」

去年助法國奪得世界盃的他又認為，在頒獎禮留下暗示是個正確的時機。「我沒有任何遲疑，」麥巴比說：「我是個有決心的人，所以當我要說某些話時，我的信念不會動搖。」

麥巴比現以38球成為PSG首席射手。（Getty Images）

皇馬屢傳欲收購法國天才

麥巴比在摩納哥成名，成為歐洲球壇最炙手可熱的年青球員。PSG於2017年以先借後買羅致這名天才球星，轉會費高達1.35億歐元，現時合約到2023年才到期。雖然轉投PSG，但麥巴比的轉會傳聞仍是不絕，其中西甲豪門皇家馬德里屢傳希望以他代替離隊的C朗拿度。

外國傳媒指，皇馬為得麥巴比將會不惜工本，願以2.8億歐元收購麥巴比。麥巴比在歐聯16強期間，曾表示自己不知會否長留PSG，但肯定來季仍會是PSG球員。不過，或許是麥巴比改變心意，才會於近日頒獎禮突然爆出或會離隊之言。