【將軍澳行山路線】藍田起步連走五桂山茅湖山　三小時內輕鬆行完

由藍田到將軍澳，不一定坐地下鐵路等交通工具，用雙腳也可以。 行山路線由藍田港鐵站起步，既可在五桂山山頂遠望將軍澳「樓陣」及海景，又可在茅湖山找到一看茅湖山觀測台，路上指示清楚，難度不高，是周末輕鬆行山、一家大細的簡單路線。

勿迷失在商場

遊五桂山及茅湖山時，先要穿過經過多個商場，尋找藍田公園，不熟藍田的話可能要花多一點時間。於藍田港鐵站A出口添置了食水及小量乾糧後，便在匯景商場往上乘電梯。經過幾轉長長的電梯之旅後，進入啟田商場。向前走不久，沿德田廣場指示牌離開商場，向左轉經平田邨服務設施大樓，上斜到平田街。

由藍田A出口，經過兩條電梯到啟田商場。（周立賢攝）

在啟田商場直走，可見往平田商場的標示牌。（周立賢攝）

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由平田街向上看到藍田聖保祿中學，之後到安田街向左轉進入德田商場。乘電梯往3樓，終於離開商場了。過馬路就可以往藍田公園，可算是「正式」起步。藍田公園分叉路口不少，正所謂條條大路通羅馬，徐徐地由藍田公園爬升至「地母元君廟」方向行，登上石級就可接駁衛奕信徑第三段。

在碧雲道過馬路到藍田公園，向五桂山進發。（周立賢攝）

藍田公園分叉路多，然而只要一直往東走，總會找到地母元君廟，在此條樓梯向上走，不久後右轉，花15至30分鐘上斜就找到五桂山航空導航反射器。（周立賢攝）

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靚梯級令難度下降

舒適的梯級，總會令行山愛好者感到一份窩心。由地母廟到五桂山航空導航反射器，是這條路線連續上升得最多的一段。約100米的海拔升幅，行起來不算辛苦，原因是梯級均等，不用費力地跨步，筆者一邊上山，一邊在心中向修整這路段的人致敬。完成梯級後向山上的反射器走，不消數分鐘便到達五桂山頂的開揚位置，這亦是今次路程的最高點，山頂約304米。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

約10至30分鐘便走完梯級，在這向上繼續走，不消一會就到達五桂山山頂。（周立賢攝）

在五桂山山頂，用相機輕易把將軍澳、調景嶺、坑口、日出康城的「樓陣」及將軍澳一帶海景珍藏，迎住涼風極寫意。好天的話可見西貢三尖之一釣魚翁，付出有限體能便有如此回報，不止吸引到年過半百的晨運客及一家大細，若有照明工具及充足準備，更可在此等待日落Magic Hour。

五桂山可望到調景嶺、將軍澳、康城，甚至釣魚翁一帶。（周立賢攝）

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一直往下走，不久就到達茅湖山。（周立賢攝）

下山難度略比上山高，路況同樣極之理想。可選擇不同方向下山，最快捷或是向東靠近佛教正覺中學，不久便到達寶琳南路。筆者則意猶未盡沿衛奕信徑第3段向東南走。由五桂山緩緩走到茅湖山，每隔一會就見到岩石寫上「石堡」方向，引領住我們走到茅湖觀測台（茅湖廢堡）。無奈茅湖觀測台因日久失修，現已被政府用圍欄封住，只能從外面遠觀。

往東北慢走到靈實醫院，到寶琳、坑口或將軍澳站的距離差不多，筆者的目的地是尚德廣場。

岩石上的「石堡」，指引路人。（周立賢攝）

路線親民 可3小時內完成

五桂山及茅湖山鄰近市區，自由選擇由調景嶺、藍田、坑口、將軍澳出發，就算邊行邊拍照，也可以在3小時內完成全程，是難度相對低、上落不太多的親民路線，適合只有半天時間又想登山的朋友。

茅湖山觀測台是一級歷史建築，自2013年起被圍封。（周立賢攝）

連走五桂山及茅湖山 起點：藍田站A出口 終點：靈實醫院或將軍澳/坑口/寶琳站 全程：約5-7公里（視乎上落山路徑） 需時：2.5小時（包括休息及拍照時間） 體力需求：1.5星（最高點為五桂山，適合大部分人行，不少退休人士也輕鬆完走） 技術需求：1.5星（體能要求不算高，惟夏天蚊蟲較多）

穿過靈實醫院，一直走就可去到將軍澳站，也可選擇行到坑口或寶琳。（周立賢攝）

▼筆者在藍田公園才開始記錄▼