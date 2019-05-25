【學界室內賽艇】女拔由破紀錄到被DQ　男拔上訴得直6連霸

港九中學學界室內賽艇場上出現離奇逆轉一幕。決賽日今天（25日）於港灣道體育館上演，經過個人項目後，拔萃女書院原以19.5分優勢領先宿敵協恩中學，三連霸在望。 來到4X500米接力，女拔C Grade原以破大會紀錄時間首名衝線，但大會賽後宣布，女拔C Grade接棒時犯規，被取消資格，痛失該項目全部分數，協恩因而反超前，其後協恩於B、A Grade接力均獲得頭三名，最終全場總成績以12.5力壓女拔，重奪失落兩年的女子組總冠軍。

經過首日賽事，女拔於不同個人項目中均有隊員佔據三甲，奪全場總冠軍呼聲高唱入雲。當女拔C Grade得知己隊以破大會紀錄時間衝線後，隊員們均十分欣喜，但當裁判賽後宣布她們接棒違例被取消資格後，小妮子難以接受結果，情緒激動，哭成淚人。

得知C Grade接力被取消資格，女拔室內賽艇隊員均哭成淚人。（徐焌然攝）

女拔嘗試於B、A Grade賽事力追，但仍難重上第一之位。（徐焌然攝）

失誤導致未能達成三連霸，室內賽艇隊隊長何喜琳承認團隊需要為此負責：「今年我們沒有留心賽制，不知道今屆賽制有所改動，故我們沿用一貫的訓練方式，導致比賽觀察『錶數』出錯，被取消資格。」雖然未能奪冠，但這名中五生仍勉勵一班C Grade師妹：「她們年紀尚淺，比賽經驗不足。她們一直非常用心訓練，賽前亦以破紀錄為目標，今次失誤實屬不幸。」不怪責，多鼓勵，何喜琳深具領袖風範。

至於協恩戲劇性奪冠，其室內賽艇隊大多來自校內不同運動的隊員組成，隊長黃瑋嵐泳隊出身，她認為要與不同校隊成員短時間內培養默契，是特別的經歷：「我們的室內賽艇隊主要由泳隊、籃球隊、羽毛球隊的成員組成，要在短期內訓練出賽絕不容易。」

成功以第一名衝線，男拔一班A Grade接力隊隊員均露出笑面。（徐焌然攝）

男拔A Grade隊員賽後向場邊同學詢問所造出時間，得知為5分58秒後均露出驚訝神情。（徐焌然攝）

當裁判宣佈男拔因交棒失誤而被取消資格，隊員無不愕然。（徐焌然攝）

男拔險被取消資格 影片作證上訴得直

男子組亦出現爭議，拔萃男書院A Grade原以5分58秒第一名衝線，賽後裁判表示他們接棒犯規，被取消資格。雖然這場比賽之前男拔已經遙遙領先第二名的喇沙書院101分，提早鎖定男子組全場總冠軍，但一眾A Grade成員對結果無不愕然，決定向主裁判上訴。

主裁判張國強審視男拔提交的影片證據後，決定推翻決定，宣布男拔未有犯規，並奪得A Grade 4x500米接力冠軍。張國強解釋事件經過：「他們（男拔）交出的影片，角度比在場裁判更清楚，經我審視後，認為他們確實未有犯規。」男拔室內賽艇隊短短15分鐘內由激動、愕然到不忿和興奮，奇情如此，相信令這個冠軍更加難忘。

上訴得直，為男拔再添一座冠軍。捧起男子組全場總冠軍後，男拔室內賽艇隊成員均圍圈高叫口號慶祝。（徐焌然攝）

2018-2019年度港島及九龍地域中學校際室內賽艇比賽全場總排名

女子組

冠軍：協恩中學

亞軍：拔萃女書院

季軍：德望學校

殿軍：何東中學

男子組

冠軍：拔萃男書院

亞軍：喇沙書院

季軍：西島中學

殿軍：香港道教聯合會圓玄學院第三中學

2018-2019年度港島及九龍地域中學校際室內賽艇比賽實況：