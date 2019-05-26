【西班牙盃】華倫挫巴塞捧盃　美斯破蛋　碧基：下季會盡攬獎盃

77%控球率、26次射門，但巴塞隆拿在上半場就已經落後華倫西亞兩球，縱有美斯下半場後段入波拉近紀錄，但為時已晚，終以1：2不敵「蝙蝠軍團」，今季只得一座西甲冠軍。 巴塞中堅碧基賽後怒不可遏，指「贏盡一切是巴塞隆拿的責任」，又矢言下季會盡攬所有獎盃。

巴塞隆拿今戰有門將達史迪根及前鋒蘇亞雷斯因傷休戰，「地上最強」大門由施利臣把關，今季不時串演右閘的沙治羅拔圖任右翼，美斯擔正攻堅。巴塞雖然大部分時間都控球在腳，但華倫半場由加美路及洛迪高摩連奴各入一球，領先2：0返更衣室。「地上最強」換邊後圍攻華倫，但久久未能找到入球，美斯於73分鐘近門「執雞」拉近紀錄，但最終仍是以1：2不敵蝙蝠軍團。

華倫西亞半場兩度攻陷巴塞大門，最終捧盃。（路透社）

攻入一球的美斯未能力挽狂瀾。（路透社）

眼看華倫西亞隊長柏利祖代表球隊第8度捧起西班牙盃，巴塞隆拿眾將表現都相當失望。歐聯4強不敵利物浦出局，現在西班牙盃又失利，本來目標「三冠王」的巴塞隆拿現時只得聯賽冠軍，主帥華維迪的帥位成為了賽後一大話題。雖然今仗大熱倒灶，但主席巴杜奧依然向該名前畢爾包教練投下信心一票：「我們贏了聯賽冠軍，所以我不認為今季是個失敗的球季。華維迪跟我們仍有約在身，今次失冠不能怪罪於他。」

巴杜奧不諱言，「在晏菲路（利物浦主場、歐洲4強次回合舉行地點）令巴塞隆拿失去兩個冠軍」，但現時已放眼未來，法蘭基迪莊的來投只是第一步，「將會繼續帶入新血及送走將離開的球員」，但就未有點名誰會離隊，因為「現在不是時間討論」。

華倫西亞第8度捧起西班牙盃。（路透社）

+ 5 + 4 + 3

碧基稱「巴塞有責任贏盡獎盃」

巴塞隆拿中堅碧基賽後表明，輸波責無旁貸，不能怪陣容不整：「輸波時總可以有球員缺陣作辯解，但我們沒有任何藉口。」這名32歲西班牙國腳續道：「我們是巴塞隆拿，我們有責任贏盡所有獎盃，尤其是（在決賽）對華倫西亞。現在己隊上下一定要祝賀他們，然後嘗試在下季贏得所有賽事。」

碧基賽後發炮。（路透社）

至於華維迪帥位問題，碧基就不以為然：「我不太擔心教練的未來，全隊每仗後要分析自己的表現，找出改善方法。（教練前途）決定權不在我們手上，我不會再說什麼，但我想大家都希望華維迪繼續領軍。」至於輸波最大原因，碧基就直指問題出在把握力：「華倫西亞入了己隊禁區3次就入了兩球，我們全場都有機會，就是這樣。」