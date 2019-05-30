【世界女排聯賽．澳門站】朱婷打足三局　中國女排大勝韓國

三戰全勝！中國女排未令全場球迷失望，在澳門站最後一場直落三局25：21、25：12及25：11擊敗韓國。綜觀今年澳門站賽事，中國以一局不失的姿態取得三連勝，一洗巴西站的頹風。 首兩場鮮有上陣的隊長朱婷，今仗終於正選披甲。有朱婷在陣，中國女排攻防兩端均增強不少，成為取勝關鍵。

2019世界女子排球聯賽澳門站來到最後一日賽事，尾場由兩戰全勝的中國對陣韓國。不少球迷專程入場一睹中國女排風采，澳門綜藝館幾乎全場爆滿。當大會宣布頭兩場僅上陣半局的隊長朱婷正選上陣，現場觀眾無不歡呼起哄。

中國女排面對韓國，可謂清風送爽，直落三局勝出。（梁鵬威攝）

解決一傳不穩問題靠朱婷

首局甫開賽朱婷便憑着一記後排扣殺，拿下今場比賽的第一分。這名主攻手稱得上為攻守一體，令中國女排的扣殺更具威脅，又能鞏固球隊近期極度不穩的一傳。首局韓國亦能靠姜素輝的扣殺製造威脅，但中國女排始終技勝一籌，以25：21拿下第一局。

朱婷（2號）來到第三仗正選上陣，令中國女排攻守更強。（梁鵬威攝）

副攻手袁心玥獲教練郎平點名稱讚，今戰正選上陣。（梁鵬威攝）

其後中國女排愈打愈順，發揮得心應手，適時攔網令韓國槌手完全未能發揮。中國遂以兩局25：12及25：11，直落三局擊敗韓國，以三戰全勝的戰績完成澳門站賽事。

中國女排下周來港作賽

中國女排下站將會來港，參與2019世界女子排球聯賽香港站賽事，她們將於6月4至6日（下周二至周四）假香港體育館與荷蘭、意大利、日本進行四角賽。四支球隊皆為2018世界排球錦標賽前六強分子，相信必有一番龍爭虎鬥。