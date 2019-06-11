【五人足球．U20亞洲盃】港隊首戰鬥伊朗　力爭出線創歷史

外圍賽對日本惜敗一度出局，卻又因沙地阿拉伯退出而獲補選晉身決賽周、重新集結訓練，香港U20五人足球隊的經歷尤如「過山車」。 今晚，這群香港小伙子將出發至伊朗大不利玆（Tabriz），出戰2019 U20五人足球亞洲盃決賽周，與同組的主辦國伊朗及阿富汗力爭兩席出線資格。 面對強敵，若要創造歷史，豈能輕言退縮？

港隊今趟亞洲盃之旅有多「神奇」？從悲情出局、重獲出線資格、到現在挑戰強敵，就讓陣中將帥一一細說。

港隊5月22日於藍田南體育館進行訓練，由曾偉忠親自執導。（李澤彤攝）

賽後都有落淚……上半場落後日本兩球，換邊後開段已經追回兩球，有一段時間很大機會可以反超，可惜最後還是以2：4不敵。 對日本 港隊入球者 — 周家樂

周家樂－－射破日本 重燃希望



理文中場周家樂（Leo）外圍賽對日本時，下半場開賽僅1分鐘便直入罰球，為港隊重燃希望，「能夠與日本這樣的強隊碰頭，這種機會相當難得，賽前我們全隊一條心，渴望贏得這場比賽。」五人足球對於Leo來說，除了賺得多次出國集訓及比賽的寶貴經驗，更對其職業足球生涯大有幫助，「五人足球的技術，以及青年隊出國比賽的經驗，絕對可以幫助我應付職業足球。」現時不少於港超站穩陣腳的球員都曾受五人足球訓練，今屆香港足球明星選舉中，入選最佳前鋒最後四強的佳聯元朗前鋒陳廣豪便是箇中表表者，可見五人足球亦能為十一人足球栽培球員。

港隊小將訓練落力，可見他們對準備決賽周相當集中。（李澤彤攝）

當時周家樂準備開出界外球，他看到對方防守有漏洞，一腳將皮球送到門前，而對方後衛出腳解圍失敗，我便快腳射入。 對日本 港隊入球者 — 袁世傑

袁世傑－－惜敗收場 惟心不死



14歲才首次接觸五人足球賽的袁世傑，賽前或未有想過能在強敵日本面前攻入追成比數的一球，「對日本之前有些緊張，畢竟他們是亞洲一線球隊，而我們亦沒有甚麼機會可以對陣強隊。」最終惜敗而回，袁世傑視這個入球為一次難得的經驗，「賽後明白對強隊，在比賽時應該如何投入，與強隊一戰並不是每個球員有機會體驗。」

決賽周面臨強敵，相信將成為一眾小將的難忘經歷。（李澤彤攝）

以1勝1負，A組次名的成績完成外圍賽，港隊原本以為已經緣盡決賽周。殊不知一個訊息，讓驚喜重現眼前。

4月初收到訊息，因有球隊退出決賽周，港隊以東亞區最佳次名的身份獲補選，足總遂將所有球員召集，重新訓練。 港隊隊長 — 鄭俊華

港隊隊長鄭俊華認為球隊要令對手難以捉摸，才能出奇制勝。（李澤彤攝）

鄭俊華－－鬥志旺盛 領導團隊



4月重新召集訓練，與決賽周只差2個月，隊長鄭俊華回憶起首課訓練仍覺深刻，「沒有想過會有球隊退出，雖然這次機會來得突然，但我們是以最佳次名出線，證明港隊仍有實力。還記得首次重聚操練，我們表現相當不濟，畢竟當時已經有超過4個月沒有進行五人足球訓練。」經過2個月的密集訓練，加上6月初到深圳集訓，鄭俊華表明球隊已經準備好迎戰決賽周，「我相信現時我們對足球的『火』更加旺盛，表現亦會比外圍賽更加好。」觀乎訓練中，鄭俊華擔起隊長職責，不斷督促指點隊友，甚有領袖風範。

外圍賽不敵日本後，隊長鄭俊華一度落淚。（香港五人足球Facebook專頁）

諸榮祖－－臨危受命 全力出擊



對於另一名球隊主力諸榮祖來說，今次決賽周稱得上為臨危受命，「晉身決賽周為一次突如其來的挑戰，同組兩支西亞球隊（伊朗、阿富汗）速度高，且球風硬朗，尤其是主辦國伊朗，他們就算對陣其他歐洲球隊都能應付到。」今屆U20五人足球亞洲盃，亦是大部份U20港腳於青年隊的最後一戰，諸榮祖形容這是一次難忘的告別，「以晉身決賽周來告別自己的U20生涯，還可以面對伊朗這種強隊。就算對手實力多強也好，只希望全力作戰。」

諸榮祖於外圍賽攻入兩球，為港隊主力。（李澤彤攝）

曾偉忠－－獨有的知識 出線任重但非不可能

我要看到你們不斷喘氣，足球就是這樣！ 香港五人足球經理 — 曾偉忠

曾偉忠親自授課，相信一眾球員辛苦中亦有得著。（李澤彤攝）

訪問當日，正是香港五人足球經理曾偉忠親自統籌訓練的一課，整晚訓練幾乎沒有休止。於教練團的督促下，球員不斷跑動，汗如雨下，積sir承認悉心安排這場艱苦訓練，「這班年青球員有些壞習慣，訓練中他們有時會很悠閑；有時卻可以很用功，所以要經常鞭策他們，保持他們對訓練的積極性。」對於同組兩支西亞球隊（伊朗、阿富汗），港隊對他們認識不深，只能透過網上僅餘的影片作分析。



猶幸積sir近年曾赴伊朗教授五人足球教練課程，認識到當地一班教練，才令港隊獲得內幕消息，「對於一班年輕五人足球員來說，伊朗堪稱殿堂級。能夠有機會與伊朗一戰，對自己的五人足球生涯絕對有很大幫助。至於阿富汗，由於國內戰亂，他們一眾球員都在伊朗生活、訓練，於當地次一級的五人足球聯賽打滾。訓練方式與伊朗類近，實力絕對不容忽視。」曾偉忠承認出線是一項相當艱距的任務，但仍希望球員以此作目標。

積sir私下認識伊朗教練，從而獲得不少寶貴資訊。（李澤彤攝）

面對五人足球世界排名第3的伊朗，以及擁有半個「主場之利」的阿富汗，或許很多人說港隊出線只是天方夜譚，不切實際。還記得外圍賽迎戰日本前，許多人認為港隊會被日本狠狠「大炒」，最終港隊在一度追平之下僅敗2：4，雖敗猶榮又贏得對手尊重。假若失去希望，香港又豈能創造一個又一個奇蹟？

香港五人足球U20男子代表隊。（李澤彤攝）

香港五人足球U20男子代表隊決選名單

球隊經理：曾偉忠 教練：陳飛達、蘇尚貴、陳振宇、蔡業煇 守門員：李溢朗（屯門）、羅境曦 （富力）、羅澔陽 （晉峰） 場區球員：劉穎笙、熊健沂 （凱景）、袁世傑 （愉園）、黃偉國 （晉峰）、李浩然 （黃大仙）、林鎮源 （福建）、諸榮祖、周家樂 （理文）、李藹軒 （佳聯元朗）、鄭俊華 （沙田）、吳家俊 （標準流浪）

港隊賽程：