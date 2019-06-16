【五人足球．U20亞洲盃】港隊1：6大敗予阿富汗　周家樂成功破蛋

港隊以1：6不敵阿富汗，完成今屆U20五人足球亞洲盃決賽周賽事，無緣晉身淘汰賽。 無可否認，今仗是一場大敗，但港隊成員拼盡所有，門將左飛右撲，球迷看在眼內只覺可惜，唯願今場成為他們彌足珍貴的經驗。

港隊今日（15日）於伊朗大不利玆（Tabriz）出戰U20五人足球亞洲盃最後一場分組賽，昨日大敗予伊朗3：7的港隊，為求出線，必須在阿富汗身上全取三分。

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【五人足球．U20亞洲盃】港隊雖敗不辱 全場球迷站立為港隊歡呼

港隊昨日於東道主伊朗身上取得3球，士氣大振。（亞洲足協官方圖片）

港隊昨日於東道主伊朗身上取得3球，士氣大振。如同對陣伊朗一樣，港隊開賽被動，被阿富汗頻頻搶攻。開賽僅7分鐘，阿富汗獲得半單刀機會，港隊門將羅澔陽先撲出夏邁特（Hosseini Reza Hamid）的射門，夏邁特補射中柱，反彈予莫達巴（Mohammadian Mojtaba）再度補中，港隊早早落後。

完半場前港隊再失一球，費沙（右）遠柱撞射得手。（比賽截圖）

上半場尾段，港隊有一次黃金機會，袁世傑處理界外球，傳予遠柱的周家樂，周頭槌傳中，上場大演帽子戲法的黃偉國近射中楣。失卻黃金入球機會的港隊，完半場前再輸一球，費沙（Anwari Faisal）遠柱撞射得手，港隊半場落後0：2。假若不是門將羅澔陽半場有13次撲救，或許港隊會以更大分數落後。

港隊門將羅澔陽表現神勇，半場有13次撲救。（比賽截圖）

換邊後不久，港隊再失一球，薩達（Ali Arab Zada）左腳推順起腳破網。落後3球的港隊再次展現不死精神，不斷逼搶阿富汗。努力終於得到回報，黃偉國乘對方門將失誤，搶走腳下球後橫傳予周家樂射入空門，港隊追成1：3。然而港隊及後體力不繼，再失三球，最終以1：6大敗一場，無緣晉身淘汰賽。

周家樂為港隊射入追近比數的一球。（比賽截圖）