【九龍行山路線】葵芳站起步行石梨貝水塘　先上鷹巢山再登嘉頓山

是日約了親戚到石硤尾的酒樓享用母親節晚餐，所以路線設計上需以石硤尾一帶為終點，於是就一探尖山山頂。 尖山亦稱「鷹巢山」，自然教育徑沿山腰繞行一周，但官方地圖上卻顯示沒有任何小徑往山頂，頗具神秘感。 行程尾聲順道登上深水埗的小丘「嘉頓山」（也稱「喃嘸山」），近望深水埗區樓宇密集的風光。

行鷹巢山途中，可下望深水埗區及對岸的港島北風光。﹙北潭坳Blog提供﹚

路線：葵芳站－華景山莊－金山橫山路－石梨貝水塘－九龍水塘－尖山頂（312米）－大窩坪－嘉頓山（90米）－石硤尾 天氣：晴

如從大埔公路上山，行程略嫌太短，初段不如走一段金山郊野公園。在葵芳站出發，穿過巴士站、警署、葵涌道、下葵涌邨、麗瑤邨上青山公路，由於麗瑤邨是依山而建的公共屋邨，而且附近的青山公路海拔超過一百米，再加上正值烈日當空的中午，感覺頗為難受。

穿過青山公路，先探探路旁的六咪至六咪半村，該村原為寮屋區，但多年前已清拆，完整的廢屋也不復見。再經華景山路及捷徑上華景山莊，沿途環境炎熱及非常焗促，感覺像受颱風外圍的下沉氣流影響般，期間有小巴途經，更有想上車的衝動，原來離起點只有一公里直線距離及高度二百餘米的地方，也足足花了一小時。

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+ 5 + 4 + 3

離開華景山莊上金山，附近有路落長坑村。因天氣實在很悶熱，決定不上山頂，沿山腰位置迴行至石梨貝水塘，路上見一些晨運客建成的涼亭，那裏離市區不太遠，所以住在附近的中、老年人晨曦時分也上山活動一下，好讓身體不致過快衰老，但當時已屬午後時分，所以涼亭自然一片寧靜。

邊走邊休息，接金山樹木研習徑，約一個多小時後接九龍水塘旁邊的涼亭再休息，那裏一向屬猴群聚集地，或許天氣炎熱之故，猴隻數量較少，但仍要避免在此大搖大擺地用餐或手持超市膠袋，因為猴子真在太機警，搶遊人的食物是等閒事。

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+ 9 + 8 + 7

留意沿途車輛，穿過九龍水塘大壩出大埔公路，再拐入鷹巢山自然教育徑北段，不遠處就有小徑上鷹巢山頂。初段路況不太明顯及頗為陡斜，辨認樹叢間隱蔽的引路帶，而且鷹巢山一帶是野豬出沒的熱點，所以泥土上有不少被破壞的痕跡，大概廿分鐘後到達一片稍為開揚的位置，也是山頂之所在，以下望西九龍及港島北岸之景色為主。

東面不遠處是有測量柱基座的副峰，但景色被樹叢明顯遮擋，並沒停留太多時間，於是從另一路返回自然教育徑，不過途經一片疑似廢棄了的郊遊場地時，卻發現前路不見，原來入口被野草封閉了，附近還有一些野猴出沒。

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在自然教育徑東端的涼亭處，有兩個方法落石硤尾，其一經龍欣道，其二經大窩坪，前者要上山，炎熱天氣下上山路可免則免，而且又不想走沉悶的龍欣道，決定選後者，在南段的「蘇屋邨 1點2公里」路口下山，並在明顯支路處轉左，不到半小時就到帝景峰外的延坪道，而延坪道盡頭將會興建多幢分層住宅及洋房。

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沿延坪道下走至澤安道南，如要上嘉頓山就先得經配水庫，起初還以為要走進配水庫，卻發現是「有入無出」之地，才知要在配水庫外圍網邊繞過，期間需爬上約兩處斜度達一比一的護土牆，但旁邊也有麻繩供借力。

由配水庫入口起計，十分鐘後到「嘉頓山」頂，可謂深水埗區居民的後花園，他們在此休息、閒話家常或做健身運動消磨時間，也有從各區而至的遊人取景留影。

「嘉頓山」名字取自正處下方的嘉頓麵包廠房，風景最美的位置不在山頂，而是近頂的樓梯，長沙灣、深水埗、石硤尾、慈雲山、獅子山及大老山均清晰可見，同時在能在樓隙中一睹港島群峰的面貌。

沿四百餘級樓梯下抵美荷樓，是石硤尾邨唯一僅存的徒置大樓，現已變成青年旅舍，其中一邊最低兩層則是生活館，展出石硤尾居民歷來的生活用品、層慣及徒置區環境，但由於時間所限，到達時間距離閉館只有十分鐘，所以完全是走馬看花式參觀。離開美荷樓，先在附近的體育館稍為梳洗及休息一會，然後才往酒樓享用晚餐。

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