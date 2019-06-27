【將軍澳行山路線】油塘經衛奕信徑輕鬆行魔鬼山　坐看風起雲湧時

魔鬼山的名字十分霸氣，用腳征服卻絕不困難。 於油塘起步，經過衛奕信徑3段，花一點腳力便可到齊魔鬼山棱堡、歌賦炮台、砵甸乍炮台，感受魔鬼山在腳下。因天氣不似預期，筆者未能見證魔鬼山日落便下山，期待下次會更好。

在油塘Ａ出口出發，早段宜有心理準備。由高超道轉入將軍澳華人永遠墳場通道，一口氣上斜，由三十多米上升至近100米，最好先行熱身，調節一個適合自己的節奏，勿盲目跟同行的步伐。

油塘A1出口上電梯，可在便利店補給及進食後才起步。（周立賢攝）

高超道向鯉魚門邨方向。（周立賢攝）

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

看到衛奕信徑3段路牌已成功在望。在路口上斜向左起，有大量提示牌，慢下來望清楚就無問題。沿路上，由鯉魚門至對岸也清楚看到，需要休息的話，不妨停下來欣賞美景，眼前是一片怎樣看也不會悶的風景。

衛奕信徑3段。（周立賢攝）

轉左走向炮台山方向。（周立賢攝）

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 7 + 6 + 5

在路口向右行62米，沿淺綠色標示，就會去到位置理想的歌賦炮台。根據廢墟專家劉李林文章，英國早期已在這地方建立軍事設施，在1906年已在歌賦炮台和砵甸乍炮台設大炮，直至1935至1939年把大炮移至香港島，二次大戰後未有重建，2007年觀塘區議會為此設改善工程，加建通道及用鐵絲網圍起部分損壞的地方。

歌賦炮台損壞不多，但已雜草叢生。筆者嗅野生動物的氣味，有些動物在樹上跳來跳去，原來是松鼠。然而他們移動速度很快，不容易拍下。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

歌賦炮台雜草叢生。（周立賢攝）

歌賦炮台，炮台周圍的起伏明顯。（周立賢攝）

魔鬼山棱堡於1914年建成，曾被日軍佔據，內部結構如火藥庫及地下室等仍然完整。超過200米的高度，加上無遮無掩，舉目皆是油塘、鯉魚門、將軍澳堆田區、杏花村等。

到訪當日，上山前天色不錯，以為可以成盲解鎖「魔鬼山睇日落」。可是天有不測之風雲，筆者到達魔鬼山棱堡後，雲層愈來愈厚，顏色由白色變為灰色。不止感到濕氣湧至，更聽到遠方遠來雨聲。

前往魔鬼山棱堡的最後一段斜路。（周立賢攝）

魔鬼山棱堡濕氣重。（周立賢攝）

魔鬼山棱堡望向維港，遠方局部地方下雨兼日落，坐看風起雲湧時。（周立賢攝）

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 6 + 5 + 4

原本計劃是先經過砵甸乍炮台向藍田方向，但由於天氣不似預期，一切以保持身體乾爽為先，只好以最快捷及熟悉的路下山，因此決定改以今次起點「大本型」為目標。跟隨黃色指示下山，發覺同一條路以不同方向走行，景色大不同，心裏仍然對鯉魚門一帶的風景讚嘆不已。

在此可選擇往藍田走，不過由於當日山雨欲來，只好向較近的油塘折返。（周立賢攝）

下山時，風景仍然吸引筆者多拍幾張照。（周立賢攝）

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 2

今次因天氣影響，行了3.6公里便回到安全地點。看似不完美，但不完美也可化為推動力，好天的話必定會再到魔鬼山，親眼見證一次日落。

大本型內溫度低，行山後若到訪，不妨多添衣服。（周立賢攝）