【柔道】普京的另類拍檔　歐洲運動會柔道強勢奪銀

俄羅斯總統普京的柔道訓練拍檔Natalia Kuziutina在歐洲運動會52公斤女子柔道比賽中贏得亞軍。

本屆歐洲運動會52公斤女子柔道賽事，由俄羅斯的里奧銅牌得主Natalia Kuziutina挑戰為科索沃取得第一面奧運金牌的卡文迪（Majlinda Kelmendi）。最終Natalia Kuziutina不敵卡文迪，屈居亞軍。

卡文迪（左二）力克Natalia Kuziutina（左一）在歐洲運動會奪冠。（視覺中國）

除比賽的賽果惹人關注外，失落金牌的Natalia Kuziutina的背景也成為賽事焦點。不少媒體的文章標題都形容她是「擊倒普京的女人」，只因她年初在索契柔道場與俄羅斯總統普京練習，用「過頭甩」成功將他打倒，成為一時熱話。當時普京被撻後沒有不快，但相關相片未有在報道上出現。

Natalia Kuziutina曾用「過頭甩」擊倒普京，成人民熱話。（Getty Images）

30歲的Kuziutina不只是里約和歐洲運動會的獎牌得主。她的運動生涯中獲獎無數。她曾四度榮膺歐洲柔道錦標賽冠軍和三面世錦賽銅牌，足證普京拍檔的實力非同凡響。

Natalia Kuziutina多年來勇奪佳績，得以成為普京的練習伙伴。（Getty Images）

Natalia Kuziutina的隊友Irina Dolgova亦在48公斤組別奪銀。截止俄羅斯時間周六（22日），俄羅斯以9金、5銀、4銅的成績，輕輕壓過東道主白羅斯，升上獎牌榜第一位。歐洲運動會將於當地時間下周日（30日）完結。

截止俄羅斯時間周六（22日)，俄羅斯代表團以6金、5銀、4銅在獎牌榜排榜首。（Getty Images）

Kuziutina曾與普京打柔道，鏡頭外更把普京撻落地