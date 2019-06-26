【足球轉會】巴塞一日清兩冗員　施利臣安祖高美斯各奔前程

西甲勁旅巴塞隆拿昨日宣布中場安祖高美斯及門將施利臣離隊，分別轉會愛華頓及華倫西亞，相信巴塞會透過這兩宗交易收到至少5500萬歐元轉會費，難道巴塞正為收購基沙文及尼馬集資？

30歲的荷蘭門將施利臣落實從巴塞轉投華倫西亞，簽約3年，西班牙傳媒指其身價3000萬歐元。亦有報道指，施利臣轉會其實是兩間球會的球員互換交易，華倫西亞的尼圖即將轉到巴塞；轉會華倫後，施利臣的人工待遇不變，但尼圖就會加薪兩至3倍。

施利臣在巴塞欠缺上陣機會，他希望能夠長期踢正選。（Getty Images）

施利臣在2016年從阿積士加盟巴塞，但一直未能挑戰到達史特根的正選門將之位。雖然他的合約至2021年才屆滿，但他希望長期踢正選，渴望離開巴塞尋求新的機會。

施利臣是荷蘭國腳。（Getty Images）

除了施利臣外，巴塞的葡萄牙中場安祖高美斯亦正式轉投愛華頓，簽約5年，據報轉會費2500萬歐元，還有一些按球員表現而定的條款。25歲的安祖高美斯上季已經外借至「拖肥糖」，上陣29次入1球。安祖高美斯說：「我很高興與愛華頓簽約，這是個容易的決定。」

高美斯曾指踢巴塞壓力大如身處地獄 「因羞恥而害怕出街」

安祖高美斯加盟巴塞以來，一直未能融入球隊踢法。（Getty Images）

安祖高美斯（右）上季外借到愛華頓。（Getty Images）

巴塞今夏已經斥資7500萬歐元購入阿積士中場法蘭基迪莊，傳巴塞會繳付基沙文高達1.2億歐元的違約金，從馬德里體育會簽入這名法國前鋒。此外，有傳巴黎聖日耳門前鋒尼馬欲回歸巴塞，若果成事，相信轉會費肯定是天價。