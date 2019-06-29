【體操】石偉雄望減「李世光跳」落地偏差　勉年輕人勿質疑自己

「回看數年前的自己，此動作（李世光跳）仍『得個諗字』；到現時能夠實踐，過程中的辛酸我沒有後悔，因為這都是我的夢想。」 早前連贏兩站世界盃的香港「跳馬王子」石偉雄，今日（29日）獲邀擔任「賽馬會青少年足球領袖計劃2019」嘉許禮的嘉賓，大會於席上播放「石仔」的比賽片段，他回味過後表示，早已放下光環繼續出發。他同時以自身奮鬥經歷勉勵港人與年輕一輩切勿質疑自己，縱遇困難，總要為心中所想堅持下去。

連奪兩金至今約一個月，石偉雄在公開活動再觀看自己奪冠時的畫面，開心又帶點尷尬。主持人及在場其他來賓無一不為他的成就及努力報以掌聲，石仔卻未被當日的喜悅沖昏頭腦，他坦言返港後僅休息3日便復操，早前受輕傷的小腿亦已康復，「這些冠軍都已經過去，接下來還有各種挑戰，是時候要為將來的自己去裝備」。

大會播放石偉雄（中）的世界盃比賽片段，台下的他看着不禁露出笑容。（袁志浩攝）

石仔又以自己奮鬥十年的故事寄語年輕人要永不放棄。他相信今日的終點，將會是明日的起點，「你可能發覺自己沒有進步，但沒人知道樽頸位何時會完結。我便是堅持了十年才有今日的成就，所以希望每個人都要相信自己，遇困難時不要質疑自己，為目標及夢想捱下去」。

石偉雄（左）為大會向學員頒發最佳進步獎。（袁志浩攝）

世錦賽前赴波蘭特訓 減低落地偏差

世錦賽將於9月底在德國史特加舉行，石仔7月12日先往波蘭訓練約一個月，至9月初會再踏波蘭作最後備戰，「以往曾在波蘭練習，那裏的場地、環境及恢復設備都很好，加上直接到德國參賽亦相當接近」。「李世光跳」（笠松轉體270度後空翻兩周）為石仔帶來兩面世界盃金牌，惟他對動作力臻完美，希望在波蘭可針對訓練「按馬」動作，改善落地的偏差以減少扣分，並期待於另一跳中有突破。

石偉雄對自己演繹新動作仍未滿意，望針對落地偏差再下苦功。（資料圖片／鄭子峰攝）

有信心爭取奧運入場券

距離2020年東京奧運僅剩約一年，石仔自言做足準備，避免大小傷患。不過若望奪得奧運入場券，他必須從兩項途徑爭取，分別是在世錦賽中取得前三，或在直至明年4月的8站世界盃賽事中取得奧運積分，在最高三站積分計算下，排在總成積第一名。

石仔對此仍抱有信心，他道：「前兩站奪金都是不計積分的分站，所以我仍是由零開始。最想是在世錦賽中取得奧運資格，否則我便會參加最後4站的世界盃搶分。」他又坦言世錦賽跳馬項目的最大對手，相信是朝鮮好手李世光、南韓選手梁鶴善，以及2012年及2016年奧運跳馬銀牌得主、俄羅斯的阿拿辛（Denis Abliazin）。

獲挑選到英國交流的6位學員：（左三起） 麥浩政、Muhtasim Istiaq Shifte、胡展禧、陳浚晞、程銘鋒、黃兆田。（袁志浩攝）

6名學員赴英交流 體驗當地足球文化

「賽馬會青少年足球領袖計劃」由香港賽馬會主辦，曼聯及東華三院合辦，旨在透過初級足球教練課程、專題工作坊，配合社區服務，提升青少年的心智及社交發展，培育他們日後成為社區領袖。今日大會公佈6名優秀學員名單，他們將於8月底前往英國曼徹斯特，參與曼聯足球會的社區活動，並與青年義工交流。其中一名優秀學員黃兆田指，計劃大大提升其責任心及勇氣，期望在英國能實踐所學，體驗當地特有的足球文化。