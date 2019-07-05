【英冠】高古接替林柏特成打比郡新帥　「期待與球員開展新旅程」

車路士在昨日（4日）宣布委任林柏特為新帥，使打比郡主帥一職懸空，而該支英冠球隊隨即聘請荷蘭名宿高古（Phillip Cocu）擔任新教頭，成為打比郡史上首位外籍領隊。

前任打比郡主帥林柏特，正式被車路士委任為新領隊，而打比郡不敢怠慢，在今日（5日）公布新教頭誰屬。打比郡透過官方網站宣布48歲的前荷蘭國腳高古，與球隊簽約4年，聯同他的團隊一同執教打比郡，而原本的門將教練基雲（Shay Given）亦將留任協助高古。

打比郡在1896年成立以來，一直由英格蘭及蘇格蘭領隊執教，而荷蘭籍的高古將成為球會史上首位英國以來的主帥。

打比郡在官方網站宣布高古將取代林柏特，成為新任領隊。（打比郡官方網站截圖）

迎來新挑戰的高古，感到榮幸成為打比郡的主帥：「我感到十分高興能夠成為打比郡領隊，我十分期待與球員及球迷見面，一同開展一段新的旅程。」

打比郡去季在林柏特的帶領下，躋身英冠附加賽決賽，惜未能取得最後一個升班席位，相信高古來季的目標必定是英超席位。

高古去年短暫執教費倫巴治後，在新球季將接任打比郡主帥。（Getty Images）

現年48歲的高古，在球員時代曾效力巴塞隆拿及燕豪芬等球會，在2008年退役後，出任荷蘭國家隊的助教，成為時任主教練雲馬維克（Bert van Marwijk）的副手。高古在2012年成為燕豪芬的看守領隊，並在2013年首度「擔正」，成為燕豪芬的主帥。高古在執教燕豪芬的5季期間，領軍在荷甲3度稱霸聯賽。高古其後曾短暫執教土耳其的費倫巴治，但不足4個月便離任。

高古在退役後曾任荷蘭國家隊的助教，協助時任主帥雲馬維克。（Getty Images）

打比郡的執行主席摩利士（Mel Morris）指高古與球隊的理念相符，一拍即合，希望他能夠帶領球隊取得成功，「我們相當歡迎高古來到球隊，在初次見面時，已感到高古與球隊的理念十分接近。我相信高古能夠帶領球會鞏固我們的風格，而他過往在不同球會已證明個人的領軍能力，我期待他為球會再創佳績。」