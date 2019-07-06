【非國盃】「荒失失奇兵」馬達加斯加的名字之謎　原來有得解！

馬達加斯加首次參加非洲國家盃，就以首名姿態打入淘汰賽階段。他們將於周日（7月7日）在亞歷山大港迎戰兩屆非洲國家盃冠軍剛果民主共和國。但對此神秘之師有興趣的球迷，極可能會遇上一個問題：點解啲球員名咁長嘅？ 撰文：陳冠東

在他們征戰非洲國家盃的23人名單中，球員名字大概可分為3類：

1. Ra 開頭

陣中球員：Jean Dieu-Donné Randrianasolo、Rayan Raveloson等

每個地方的人的命名方法都有其邏輯，馬達加斯加人也不例外。「Ra」兩字是馬達加斯加各階層都普遍擁有的字首，這些人的祖先大概都是平民，而非貴族。馬達加斯加自1975年起，所有總統的名字都由Ra開頭。

馬達加斯加在非洲國家盃小組賽，取得2勝1和出線16強。（資料圖片／路透社）

馬達加斯加將於周日鬥剛果，爭入非洲國家盃8強。（資料圖片／路透社）

2. Andria 開頭

陣中球員：Arohasina Andrianarimanana、隊長Faneva Imà Andriatsima等

Ra 是代表一般人的話，傳統上擁Andria作字首的人則是貴族背景出生的人，就如英國的勳爵名字前一定會加「Sir」或「Lord」等字眼。被譽為馬達加斯加之父的19世紀馬達加斯加國王的Andrianampoinimerina，也正是以Andria作為名字的起首字母。

時移世易，現代以Andria字首作名字的人，卻不一定有貴族背景。馬達加斯加並沒有強制父母的姓氏必須傳到下一代，改名的人甚至可以創造一個全新的姓氏，所以現今姓氏中的字首已無甚意義。

Jeremy Morel（右）現效力里昂，他的爸爸在馬達加斯加出生。（資料圖片／視覺中國）

3. 來自法國的名字

陣中球員：Jeremy Morel、Thomas Fontaine、Melvin Adrien

略懂歷史甚至足球的人或許會知道，法國有大量非裔球員來自西非的前殖民地，但來自東非的非洲球員就確實比較少。

最大原因當然是法國當年在東非欠缺殖民地，在19世紀較重要的東非殖民地就只有馬達加斯加及法屬索馬里蘭（現為吉布堤）。當時有不少法國人曾到馬達加斯加定居，而當地人稱外國人為「vasa」，當地人與歐洲混血的則叫「Metis」。來自法國的球員，現在大多都在法國搵食，當中表表者當然是效力里昂的Jeremy Morel，他爸爸出生自馬達加斯加。

馬達加斯加球員姓氏有幾長？（按圖放大）

名字極長之謎

在法國殖民前，馬達加斯加島上的一眾民族其實並沒有我們熟悉的姓名系統，島民的名其實是姓與名結合而成。大部分長名均來自島內的中央高地，亦即馬達加斯加歷史上的政經中心地帶，海邊民族的姓氏則多數都較短。

他們的名字每一個部分其實都有意思，所以加起來就非常長。例如此前提及的國王Andrianampoinimerina，其大意為「那位長存在梅里納心中的國王」。梅里納人（Merina）亦即居住於高地的民族，最終在19世紀統一了馬達加斯加，亦是目前島上最大的民族。

「神秘之師」馬達加斯加，能否在非洲國家盃再進一步？（資料圖片／路透社）

另外部分梅里納人結婚後，女方會將自己的名字加入丈夫的姓名，就如「鄭月娥」因丈夫姓林而變成「林鄭月娥」一樣，所以他們的姓氏可以因此愈變愈長。為方便溝通，他們大多會用簡稱來稱呼人或地名，例如首都安塔那那利佛（Antananarivo），簡稱是Tana。更極端的例子還有巴士用馬拉加斯語的叫法是「fiara fitateram-bahoaka」，但當地人就用「Bus」代替。

作者簡介：

專注分析非洲政治的前新聞工作者，偶爾會寫到足球相關的政治問題。

作者Medium專頁：https://medium.com/@bryaneverlusen

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】