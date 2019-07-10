【F1】麥拿侖宣布明年車手陣容　長約留新星諾里斯

諾里斯（Lando Norris）今年首度參加F1，這名效力麥拿侖的英國車手表現令人眼前一亮，前途可謂一片光明。 為了讓這名「麥拿侖青訓產品」不會成為其他車隊獵物，麥拿侖提早宣布與諾里斯續約，確定明年的車手陣容。

諾里斯今年由F2升上F1，成為麥拿侖其中一位車手，至今9站有4次以前10完成比賽，於巴林站及奧地利得第6，為其至今最佳成績。

雖然比賽時給予人缺少經驗帶來的不安定，但他在排位賽跑出的速度令人大感驚訝，所以外界都對這名車手的將來十分期待。

諮里斯今季表現出色，獲麥拿侖提早續約。（Getty Images）

諾里斯於奧地利站以第6完成比賽。（Getty Images）

麥拿侖與諾里斯續約，確定了明年車手陣容仍是由該名英格蘭年輕車手及西班牙的辛斯組成，以F1而言實屬少見。

不過麥拿侖這樣做亦有道理，諾里斯今年後成為自由身，早日綁住這名明日之星實為明智之舉；麥拿侖總裁Zak Brown於聲明中解釋道：「很多車隊都在找車手，因為他們對現時的陣容不太滿意，辛斯及諾里斯目前為止都有出色的表現，從車隊的利益出發，有必要提早確定陣容消滅謠言。」

麥拿侖這樣早宣布明年車手陣容實為罕見。（Getty Images）

Brown又指諾里斯新合約將有更多獎金，這名19歲車手現時年薪為40萬鎊，僅是另一英國車手、平治的咸美頓年薪百分之一。英國傳媒又指當不少車手都搬到摩納哥，享受這個「免稅天堂」時，諾里斯仍住在英國城市吉爾福德（Guildford）。

麥拿侖希望盡快「綁住」諾里斯，避免出現傳聞。（Getty Images）

F1與銀石續約5年

F1同日宣布，與英國站主辦場地銀石賽車場續約5年，終結今年是銀石「最後一年」主辦英國站的傳聞。銀石的管理層2017年曾啟動提早完約的條款，希望換來更好的合約，但兩年來談判一直苦無成果，令到外界都認為今年是最後一年於銀石舉辦英國站。

銀石自1948年起舉辦英國站賽事，期間曾先後與Aintree、Brands Hatch輪流舉行賽事，1987年起至今全數於銀石比賽，成為F1英國站的代名詞。