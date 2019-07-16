【F1．英國站】辛斯被列卡度鏡頭前「偷襲」　賽場上成功「復仇」

F1車手列卡度一向愛與其他車手開玩笑，在剛過去的英國站賽事前，「突襲」正在訪問的辛斯，場面逗趣。不過，辛斯在賽場上扳回一城，力壓列卡度，以第6名完成賽事。

雷諾車手列卡度（Daniel Ricciardo）一向是F1圈中的「開心果」，臉上時常掛着笑容，亦熱愛開玩笑，而麥拿侖車手辛斯（Carlos Sainz Jr.）成為最新的一名受害者。當辛斯與隊友諾里斯在接受電視訪問時，列卡度在鏡頭下走過，並向辛斯施「毒手」，使出「猴子偷桃」。辛斯未有理會眼前的鏡頭，受襲後即時還以顏色，追向列卡度踢腳還擊，列卡度回頭亦露出勝利者的笑容後離去，而辛斯則繼續受訪，場面逗趣。

辛斯及後在Twitter上，轉發這段影片，並笑言列卡度的攻擊使他在最後12個圈仍感痛楚。

辛斯賽後在Twitter上「控訴」，笑言列卡度的「偷襲」使他在末段仍忍忍作痛。（Twitter截圖）

列卡度去年決定離開紅牛，轉投雷諾，使上年效力雷諾的辛斯轉會至麥拿侖，但未有影響二人的關係。辛斯雖然在賽前被列卡度「偷襲」，但他在賽場上扳回一城。辛斯與列卡度在英國站末段大鬥法，結果辛斯力保第6位，列卡度則以第7名完成賽事，該名西班牙車手表示戰情十分過癮，「列卡度在最後數圈不斷向我施壓，而他的時間亦比我快一點，幸好在彎路中保住優勢，最後數圈就像排位賽一樣，使今站變得更有趣。」

辛斯以今季最佳的第6位完成後，車隊工作人員透過無線電恭喜，而辛斯更興奮地唱起歌，使工作人員忍俊不禁。