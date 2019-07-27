【足球】C朗拿度隨祖雲達斯訪韓坐足全場　球迷怒斥「行騙！」

意甲班霸祖雲達斯，周五（26日）晚在韓國首爾世界盃體育場，和韓職明星隊（K-League All Star）進行一場友誼賽，雙方以3：3握手言和。不過對於韓國球迷而言，比賽已不是重點，重點是賽前承諾上陣只少45分鐘的C朗拿度全程坐「冷板凳」，韓國球迷對此大感不滿，比賽期間不斷叫喊「美斯」來挑釁C朗，賽後更鼓譟並指祖雲達斯和C朗是「騙子」，C朗亦要靠保安帶領才能離開球場。

C朗闊別12年之後再訪韓國，球賽門票最貴高達40萬韓圜（逾2600港元），開售僅15分鐘就售罄。韓國傳媒一直表示，祖雲達斯與主辦方簽下合約，C朗最少會上陣45分鐘，其他一線球星亦會全數到齊。誰不知祖雲達斯今次韓國之旅，「得罪人」竟然成為了關鍵詞。在韓國之行中，C朗唯一出現在公眾視線範圍的時間，就是比賽時坐在後備席那90分鐘，讓韓國球迷非常不滿。

C朗拿度全場坐在後備席未有上陣，韓國球迷非常不滿。（視覺中國）

球迷對C朗的不滿，可能早已埋下伏線。前一天下午，祖雲達斯本安排了一個簽名活動，但C朗並沒有應約出席。祖雲達斯方面給出的解釋，是「他要專注於備戰」。由於首爾暴雨，航班延誤了3小時。人困馬乏的斑馬軍團連比賽也遲到，球賽推遲近1小時才開始。

韓職明星隊球員賽前紛表示計劃好如何應付C朗，結果無用武之地。（美聯社）

由於C朗較早前在中國南京踢足全場，讓韓國球迷滿心期待，但抵首爾後C朗一直未有露面。在比賽時，韓國球迷一再高喊C朗名字，及至後段見C朗無動於衷後，刺耳的噓聲開始響起。部分氣壞了的韓國球迷，甚至衝住C朗高喊「美斯」。

韓國傳媒指，合約規定C朗至少能踢45分鐘，絕大部分球迷們都是為C朗而來的。祖雲達斯教頭沙利賽後表示：「我們在南京時已決定了（C朗休戰）。」韓國傳媒因此炮轟C朗，Naver網站表示「C朗和祖雲達斯騙了韓國球迷」。入球網韓國記者諷刺了C朗：「他因為備戰比賽而缺席了簽名會，但最後卻沒出場。」

比賽結束後，C朗拒絕傳媒的採訪要求，在保安人員的護送下直接上了球隊巴士。在賽前，不少韓國球員都公開討論會如何防守C朗，以及表達想和他交換球衣的心聲。比賽不歡而散後，韓國球員李同國表達了失望之情：「即使是我們球員，對C朗沒出場也感到很失望。我相信每個人都希望他能上場比賽。對我來說，我要說世界上最好的球員是美斯。」

C朗直接上隊巴離場（按圖放大）

3：3逼和韓職明星隊

戰情雖不是重點，但循例也要交待一下。甫開賽7分鐘，韓職明星隊奥斯馬（Osmar）左腳一記世界波先開紀錄。兩分鐘後，希古恩助攻由青年軍提升至一隊的摩拉托里（Simone Muratore）射入扳平；完半場前，金甫靈禁區右側橫傳，後上的塞西尼亞（Cesinha）門前抽射入網，韓職明星隊上半場領先2：1。

下半場開賽5分鐘，朴柱昊左路橫傳，迪斯克魯德禁區起腳被擋下，塔加特（Adam Taggart）補射破門，韓職明星隊3：1領先。戰至78分鐘，馬度迪（Blaise Matuidi）頭槌頂成2：3；4分鐘後，馬菲斯彭利拿為祖雲達斯扳成3：3。