【電競】兩大現役主播親身教路　新人想入行要夠主動

「闊別一年後，重返LOL高校冠軍盃，再一次於決賽3比0贏得總冠軍，恭喜集美大學！」 第三屆香港電競音樂節舉行的2019《英雄聯盟》全球高校冠軍盃，來自世界各地的大專院校電競隊互相較技固然精彩，然而假若沒有兩名電競主播胡杰星（老星）及陳卓傑（ChanaTy）為觀眾即時分析賽事，相信現場氣氛定必失色不少。 許多人都會對電競主播這個職業充滿好奇，老星及ChanaTy為我們揭開神秘面紗，講述電競主播的日與夜。

已成為電競主播超過6年的老星，外型酷似本地音樂組合「農夫」成員陸永，一般在評述賽事時擔任帶動氣氛的角色；至於ChanaTy曾為一名電競選手，大小賽事屢獲佳績，3年前轉型成為電競主播。對遊戲了解較深的他，會在評述時多分析比賽、拆解選手想法。老星與ChanaTy合作無間，令高校冠軍盃的旁述娛樂、資訊性兼備，為精彩的電競比賽畫龍點睛。

經過高校冠軍盃4日賽事後，老星及ChanaTy接受訪問，分享多年來成為電競主播的點滴。

老星（左）及ChanaTy（右）合作評述2019英雄聯盟高校盃。（受訪者提供）

入行6年，老星由電競隊領隊，搖身一變成為電競主播。（受訪者提供）

當初如何入行，成為一名電競主播？

老星：六年前香港電競選手Toyz贏得S2英雄聯盟世界大賽冠軍，香港關注電競的人數及比賽量均大大增加。當時有電競公司招募主播，我看到網上招聘，便「膽粗粗」見工，最終成功入行。

ChanaTy：當電競選手時認識了香港電競館（Cyber Games Arena）的一班工作人員，之後退役後CGA便邀請我成為一名兼職賽評。

老星曾於2018 LMS春季賽總決賽擔任粵語主播。（受訪者提供）

面試流程會是怎樣？

老星：當時有數輪面試，第一輪面試需要我拍一段短片作自我介紹，以及旁述一段約兩分鐘的遊戲片段；第二輪面試則問及有關遊戲的問題，測試我對遊戲的理解，加上會現場播放遊戲片，要求我即場旁述。

ChanaTy：（由選手轉型至主播，毋需面試。）

ChanaTy（左一）曾為電競隊NGL的隊員之一。（受訪者提供）

ChanaTy曾為Team Orion成員。（受訪者提供）

與自己起初入行比較，你認為現時自己的旁述有進步嗎？

老星：自己的評述無疑更純熟，起初入行時比較平鋪直述，單單描述所見的遊戲畫面。近年參照過不同其他地區的主播，並學習他們的風格，了解一下如何將一件平凡事講得精彩，令人會心微笑。一直以來都會與一些「高端」（高水平的玩家）合作評述，所以對遊戲的理解及分析都日益成熟。

ChanaTy：轉型初期非常緊張，就算沒有現場觀眾，用詞都會非常謹慎。之後與一班經驗老到的主播（如老星）合作過後，他們都會教我一名主播旁述時應有的節奏，同時我亦會參考一些外國主播，將之融會貫通。

老星視籃球評述員翁金驊為學習目標，一直從「驊哥」的評述上獲益良多。（受訪者提供）

兩位都會參考外國主播的旁述，但外國主播以英文旁述，你們又如何將外國主播的優點應用至廣東話旁述？

老星：我會留意外國旁述的節奏及內容，例如同一個處境，比較我與他們的旁述有何不同，從而發掘出一些之前我未有留意到的遊戲細節及觀點。我亦會嘗試融合不同地區的風格，比如說韓國主播較激昂、歐美主播聽起來就較舒服，從而理解如何營造高潮，以及如何令觀眾聽得舒服。

ChanaTy：香港觀眾往往會將選手的失誤放大，直播時批評選手。我以前也是一名選手，都會有表現不佳的情況，當時看到chatroom中無數批評，心中也不好受。有見外國主播往往會將選手們的失誤，以自己的理解包裝一下，剖析為何選手會有這樣的想法，出了什麼錯才會導致失誤。我希望將外國主播的這種文化帶給香港人，多些欣賞別人。

與老星（左）合作，令ChanaTy（右）的評述更得心應手。（徐焌然攝）

哪一名香港旁述對你影響最深？

老星：籃球評述員翁金驊。籃球比賽往往非常緊湊，每分每秒都能夠打得相當激烈。然而，作為評述員我們沒有可能在比賽的每一刻都聲嘶力竭地評述，而「驊哥」往往都能夠在比賽中分主次，何時帶動氣氛、何時冷靜分析，從他身上領略到評述員應有的節奏。「驊哥」亦有許多金句，如「大心臟」、「含金量」、「精神面貌」，聽起來非常幽默，又能創造個人風格。

ChanaTy：「萬能鍾」鍾志光。鍾志光不但每項運動都懂得旁述，而且每一項運動都能夠創造出金句。我在中小學時代都相當「萬能」，是籃球、足球及羽毛球校隊成員，故明白要精通多樣運動絕不容易。

兩人合作無間，為今屆全球高校盃評述，帶動全場氣氛。（受訪者提供）

以廣東話作旁述語言，有何特別之處？

老星：這是我們香港人的語言，只要我在評述時說出些地道詞語，觀眾都會特別開心。廣東話相對「生鬼」，比如說在遊戲中殺死一名玩家，我們可以說「斬」、「劈」、「剁」、「拮」，許多不同精確的說法。

ChanaTy：以往香港觀眾都是聽國語或英語電競評述。廣東話令香港人聽得更親切，令其他觀眾感受到香港文化，「轉身射個三分波」這些句子也只有香港人明白。

老星表示假若現場氣氛好，主播也能評述得更投入。（受訪者提供）

入行多年，你們最難忘時刻是什麼？

老星：第一年電競音樂節，我還記得當年在紅館舉行，一直沒有想過電競比賽能夠走入紅館。首次於紅館評述非常震撼，因為觀眾多，自然氣氛好。即使我隔着耳機，都能聽到現場的尖叫、鼓掌，無疑會令我更有動力旁述這場賽事。

ChanaTy：這個比賽（2019全球高校冠軍盃）。還記得自己曾以選手身份踏上會展舞台，也曾在這裏奪得冠軍。如今從選手轉型，今次是我首次擔當一場世界賽的官方評述，非常榮幸。

從踏上會展舞台奪冠，到於會展評述賽事；由選手到主播，ChanaTy（右二）感觸良多。（受訪者提供）

對香港電競行業有什麼期盼？

老星：現時香港電競行業發展尚算正面，政府有推動，近年增加硬件上的建設如數碼港電競場地、旺角電競館。EMF（香港電競音樂節）至今已經來到第三屆，而今年可謂氣氛最好的一年，有見入場觀眾不只年輕人，有些中年人都會駐足觀賞電競賽事。我認為未來需要舉辦更多類似活動，令更多對電競有興趣的市民可以進一步認識電競。

ChanaTy：香港電競比賽現時也只是季節性活動，只有暑假才有較多賽事，並不像外國一整年內長期有賽事。我知道許多人希望從事電競行業，希望未來香港可以舉辦多些比賽，讓更多有志從事電競行業的香港人有機會入行。

去年香港電競音樂節，老星（右）也是大會主播之一。（受訪者提供）

新人如何入行，成為一名電競主播？

老星：不得不承認現時情況有些尷尬。由於現時電競比賽不多，電競主播並沒有恆常的工作機會，很少電競公司會進行公開招募。如果有年輕人希望成為一名電競主播，我認為方法有二：透過自己開台，讓公眾認識你，提高知名度，自然有電競公司向你招手；另外亦需要在不同場合「hard sell」自己，我知道今屆香港電競音樂節有許多攤位都需要不同類型的主播，但卻沒有渠道認識懂得旁述的人。因此向不同電競、遊戲公司宣傳自己，或許有機會他們會向你提供工作機會。

ChanaTy：有些遊戲的主播數量已經達到飽和狀態，如《英雄聯盟》，新人入行很難突圍而出。我認為新人能夠研究一下新遊戲，始終每一個新遊戲都是一個新機會，容易突圍。當然可以留意一下不同公司會否進行招聘，有機會便寄片作新嘗試。