【西甲】伊拿基威廉斯與畢爾包簽超長約　冀助球隊再上一層樓

曾經與曼聯扯上關係的畢爾包前鋒伊拿基威廉斯（Inaki Williams），他與球隊簽下一紙長達9年的合約，直至2028年，違約金更高達1.25億英鎊。

現年25歲的伊拿基威廉斯，早前曾傳出曼聯有意羅致他，取代離隊的箭頭盧卡古，但在周五關閉的英超轉會窗前，曼聯求購伊拿基威廉斯的消息只聞梯響。畢爾包隨即向該名西班牙前鋒開出一紙「大約」，提供長達9年的合約，可以媲美巴西名將丹尼臣在1998年與貝迪斯簽下的10年合約。畢爾包透過官方網站宣布威廉斯的續約消息，雖未有透露周薪，但他的違約金高達1.25億英鎊。

伊拿基威廉斯與畢爾包簽下一紙9年合約，並希望在未來助球隊更進一步。（視覺中國）

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伊拿基威廉斯屬畢爾包的青訓產品，如今與球隊續約多年，可見他是球隊的「非賣品」 。伊拿基威廉斯希望在未來助畢爾包再上一層樓，「與球隊簽下一紙長約，能夠長時間效力球隊，我感到相當高興及光榮，球隊給予最好的一切培育我成長，我希望竭盡全力報答球隊，助球隊的戰績更進一步。畢爾包就像我的家，我對球會有說不盡的感謝，十分榮幸繼續成為畢爾包的一分子。」

剛續約的伊拿基威廉斯出席球隊的記者會。（畢爾包官方Twitter截圖）

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該名25歲的西班牙射手，在2012年加入畢爾包青年軍，一直效力至今。在2014/15球季，首度為球隊在西甲中登場，威廉斯在去季西甲「全勤」，並未錯過任何一場賽事，並攻入13個入球。