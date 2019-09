【足球】克羅地亞球迷贏波慶祝　路上遇嬰兒合唱搖籃曲（有片）

歐國盃外圍賽作客大勝斯洛伐克4球,克羅地亞球迷都十分高興。 一群克羅地亞球迷於一個叫Trnvana小鎮,路上遇到一對母子,決定齊齊合唱搖籃曲,小朋友看到一堆大人唱歌,臉上一面疑惑,十分可愛。

克羅地亞作客以4球大炒斯洛伐克,一群球迷隨隊出征到Trnvana。邊行邊飲啤酒的他們於路上碰到一對父母,停下來向小孩唱起克羅地亞的搖籃曲。

小朋友的母親見狀笑了起來,反而嬰兒不太清楚眼前發生什麼事,一面疑惑地看着大叔們唱歌。

克羅地亞球迷贏波慶祝。(網上圖片)

負責拍片的Matej Sijanski稱他們是「一群來自一個叫Kutina小鎮的克羅地亞球迷」,開波前於市中心閒逛,在公園見到一對年輕夫婦及「可愛的BB」,球迷即興地唱起搖籃曲。

小孩一面疑惑。(網上圖片)

球迷愈唱愈興奮,狀甚搞笑,嬰兒母親(左前)亦笑起來。(網上圖片)

根據Sijanski,歌詞譯成英文的意思為:

「On a winter night, where a high hill with a creek freezes and is covered by snow. And one little bunny is looking for that creek wherever he disappeared, as his breast is pressing. And he cries, he cries a little bunny, and on that creek he regrets the bunny, now he mourns with all his heart, and now thinks the bunny, that where the stream is, my swallow follows him to the far south.」