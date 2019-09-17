【英超】洛里斯質疑「永續熱刺」可能性　下一站或轉戰MLS

洛里斯由2012年效力熱刺至今，就算曾傳出有機會離隊他投，都是一直忠心耿耿地為熱刺效力。 不過，永遠留在熱刺並非這名法國鋼門看到的未來。 32歲的洛里斯表示，只要自己感到走下坡，一定會主動要求離開倫敦，並指下一站有機會是美職聯（MLS）。

「我不認為我會在熱刺完結自己的職業生涯，」洛里士接受《法國足球》訪問時說：「我仍可以再戰數載。我會盡一切能力踢足球直到最後一刻，但也要知道什麼時間停下來，我不排除去發掘新的可能性。在足球世界中，一切來去都什麼快。我們今天在這裏的時間，明天就可能轉會到其他地方了，所以一定要保持頭腦清醒。我或會到MLS完結足球生涯，到時再說吧。」

洛里斯認為自己終有一日會離開熱刺。（Getty Images）

洛里斯指只要自己走下坡就會走。（Getty Images）

洛里斯指自己在熱刺仍十分高興，而且還有普捷天奴帶領，所以至今仍未有過「真的要走」的念頭。2018年助法國奪得世界盃冠軍的他說：「我從未真正為離開熱刺的想法『打開大門』，因為我在這裏仍十分高興。我並非沒有野心，但我在這計劃中，每年都見到大家成長令我更希望留下來。」

不過，這名法國鋼門指在特定情況下，一定會自己求去：「只要某日我覺得自己表現有倒退跡象，一定會主動向球會要求離隊他投。」

洛里斯去年與歐聯冠軍擦身而過。（Getty Images）

洛里斯認為領隊普捷天奴可以更上一層樓：「普捷天奴有完美的履歷去教大球會，他可以為那些大隊工作。他現在是計劃的一部分，他向熱刺表現出無比的忠誠，為球會及為球迷，他投入200%的精力。」

洛里斯指自己與普帥關係無論在場外場內都十分緊密，十分欣賞其足球哲學及性格，「很自豪可以成為其球隊中的一分子」。

洛里斯認為自己仍可以再戰數年。（Getty Images）

熱刺進入收成期 目標為重要獎盃

熱刺去年差一點就奪得歐聯，惟一路奮戰殺入決賽，最終以0：2不敵利物浦。與大型錦標擦身而過，洛里斯認為球隊已入收成期，需要去爭取獎盃：「我們一定要改變的，就是要贏得重要錦標。我們在歐聯曾有機會捧盃，英超方面實際上亦不是差很遠。」

「熱刺有一定競爭力，我能告訴你，我加盟第一天與現時有多大分別，球會正以高速進化。」洛里斯說。熱刺在2012年從里昂，以1900萬歐元簽入洛里斯。於尼斯出道的洛里斯，與熱刺現時的合約到2022年到期。

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