【棒球．MLB】高爾10次三振助太空人挫遊騎兵　單季300K壯舉達成

要成為「單季300K俱樂部」的「會員」一點都不易，太空人投手高爾（Gerrit Cole）周四終於成為新成員。 雖然聯盟三振率如全球氣溫般不斷上升，但要造出單季300次三振依然難若登天，高爾對遊騎兵一戰8局10次三振，讓他打破300K大關，成為「單季300K俱樂部」第18名成員。

29歲的高爾在開賽前已累積了292次三振，自知再得8K就完成壯舉，但一投入比賽就沒有再數下去。高爾今季第300次三振，來自第6局與客隊指定打擊手秋信守（Chin-Soo CHOO）的對決。

高爾用一顆時速89英里的變速球，將來自韓國的秋信守送回後備席。

高爾達成300次三振壯舉。（Getty Images）

高爾指自己曾向隊友請求投球之道。（Getty Images）

高爾投出第300次三振後，球迷們都起身致敬時，他才知道自己達成了難以完成的成就，停下來向球迷揮手致謝。「我不通常想太多紀錄相關的事，」高爾賽後說：「但我想在球迷面前完成紀錄。他們整年都逼爆球場，在主場得到300K實在是上天的恩賜。」

高爾去年由海盜轉投太空人，不時向陣中兩大主力投手華蘭特（Justin Berlander）及佳高（Dallas Keuchel）請教，如何可以令自己的投球再上一層樓。3人的對話由後備席走到晚餐餐桌，話題都是圍繞投球之道，高爾虛心求教，如海綿一樣吸收二人的智慧。

高爾成為大聯盟第18名單季投出300次三振投手。（Getty Images）

助太空人以3：2力克遊騎兵的高爾，賽後表示這個紀錄不是只靠自己就能做到，感謝華蘭特及佳高的幫助，又多謝「捕手賽前準備出色」、「防守讓自己更有信心攻擊好球帶」以及進攻為自己帶來優勢，可以安心比賽。

高爾成為「單季300K俱樂部」第18名成員，對上一名「入會成員」為國民明星投手舒薩（Max Scherzer）。