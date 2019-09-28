大連業餘聯賽打鬥　場邊球員拍片竟遭終身停賽　賽會認錯撤銷處罰

踢波打架並非奇事，但賽會掩耳盜鈴，重罰場邊拍片的球員，卻引起網絡上的公憤。 上周六的大連球迷超級聯賽，一方貼吧足球隊對海藍夢足球隊，比賽期間球員衝突，在場邊等候下一場比賽的颶風海魔球員姜昊哲拍攝打架片段。結果，涉打架的球員停賽一場，但姜昊哲卻遭終身停賽，引起網民公憤。最終，賽會撤回對姜昊哲的處罰並道歉。

大連球迷超級聯賽組委會前日（9月26日）發表聲明，承認對颶風海魔及姜昊哲的處罰是錯誤的，撤銷處罰，並已經向當事人姜昊哲道歉。

事緣上周末（9月21日）的大連球迷超級聯賽，一方貼吧足球隊對海藍夢足球隊期間，兩隊球員衝突。在場邊等候下一場比賽的颶風海魔球員姜昊哲，用手機拍下兩隊打架的片段，儲存證據。有人當場恐嚇姜昊哲，要求他刪除片段；姜昊哲也曾發聲明稱：「由於個人人身安全受到嚴重威脅，所以我當即報警。後因威脅解除，我本着息事寧人，顧全大局的態度在警察聯繫時撤銷報警。」

上周末有大連業餘聯賽發生打鬥，但被罰得最重的，竟然是拍片的人。（微博）

賽會聲明、當事人及網民反應（按圖放大）：

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事後，賽會追罰參與打架的球員停賽一場，但對拍片的姜昊哲卻予以重罰，終身禁止他參加大連球迷超級聯賽。賽會解釋，姜昊哲的行為在社會上造成了嚴重的不良影響，損害了賽事的整體形象，違背了賽事的競賽精神。打架停賽一場，但場邊拍片的終身停賽，此事很快就在網上傳開去，引起網民公憤及傳媒報道；有內地網民留言：「中國特色，解決提出問題的人。」

在外界的壓力下，大連球迷超級聯賽組委會最終認錯，撤銷對姜昊哲終身停賽的處罰，還他一個清白。